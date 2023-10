En la Ruta 40 Sur, avanzan con 300 expropiaciones en el tramo de Pocito

Sobre esta selección de propiedades, Deiana especificó que "en la zona de camino la hemos restringido bastante y son solamente 66 de las 295 que tienen alguna construcción, algunas son casas, por supuesto, pero hemos evitado escuelas, industrias, etcétera". El resto son terrenos que están libres de construcción, añadió.

Sobre el estado de estas expropiaciones, el funcionario precisó que "el proceso de mensura, de títulos y demás, ya está en proceso de ejecución bien avanzado. Eso nos permite saber con exactitud qué es lo que hacemos, de qué lugar a qué lugar, en función de las nuevas autopistas".

En este caso se requiere disponer de mucho espacio extra más allá del actual trazado de la Ruta 40 Sur. Es porque las autopistas necesitan las dos calzadas principales y dos colectoras, más los servicios. A la vez, el funcionario destacó que "a la vera de la Ruta Nacional están las líneas eléctricas, el gas, la telefonía o fibra óptica, según el caso, y otros servicios que hacen que nosotros no estemos abastecidos por el gas, en este caso, o la línea eléctrica que viene o va hacia algún lugar. Entonces, la zona de camino es muy importante para que los servicios también lleguen a las poblaciones. Así que en ese proceso estamos".

Deiana anunció que la idea es próximamente hacer la audiencia pública que corresponde antes de licitar la obra, "sabiendo a qué propietario le vamos a ofrecer su parcela y ya estamos dando el servicio de líneas a todos aquellos que lo requieren".

En este marco, respecto de cuántos propietarios aceptarían el ofrecimiento que les haría el Estado Nacional en cuanto al pago de la propiedad y cuántos no, Deiana informó que "en general hay un porcentaje establecido, pero cada caso es particular. Imagínese que usted es dueño de una propiedad y de pronto viene alguien y le diga 'le voy a tocar la propiedad'. Ahora, hay casos y casos. Porque hay muchas ventajas con una autopista. Más hacia el norte, hacia el centro de San Juan, las industrias están permanentemente abiertas a instalarse en la zona por la facilidad de acceso".

Deiana destacó que "la autopista no solamente daña sino también muchas veces para el resto de la comunidad y también para los vecinos, también mejora". Deiana destacó que "la autopista no solamente daña sino también muchas veces para el resto de la comunidad y también para los vecinos, también mejora".

Y detalló que "de hecho las mejoras en otros lugares, incluso en la misma Argentina y en otras provincias, no con rutas nacionales pero sí con rutas provinciales, rutas municipales, se le cobra al vecino en el servicio de la mejora de su ruta porque eso le da un valor agregado a su propiedad".

Respecto de los valores de los terrenos, el funcionario estimó que "cada propiedad del Tribunal de Tasaciones tiene su propia metodología de trabajo, lógicamente respetando los valores de mercado". Y evaluó que "depende del caso, pero hay generalmente más del 50 o 60% de las propiedades, el propietario se adviene a que le expropien y se adviene al presupuesto que le da".

Sobre las fechas, se anticipa que no es un proceso sencillo. Primero se debe definir la mensura. Una vez que está la mensura, interviene el Tribunal de Tasaciones que fija un monto, se le ofrece al propietario y hay una facilidad de avenimiento. Si el dueño adhiere, se liquida ese pago, o sea, se formaliza un contrato, se dice cuánto se va a pagar y se le adiciona un 10% si se adhiere. "Ese proceso es rápido siempre y cuando se den todas las circunstancias y hay un pago inmediato y que no haya este proceso inflacionario que puede reducir incluso el precio. Pero ese proceso es rápido, lleva unos meses, pero no es significativo", dijo.

También precisó que hay otros casos, por ejemplo si es una asociación o un titular que no tiene regularizado su título, no se le puede depositar.

image.png En enero de , tras el sismo de 6.4 en la escala Richter que sacudió San Juan, la cinta asfáltica de la Ruta 40 Sur se partió justo entre las dos líneas amarillas que dividen los carriles de circulación.

Se puede licitar sin las expropiaciones terminadas

No obstante, Deiana explicó que sin las expropiaciones totalmente resueltas se puede licitar e iniciar la obra. Esto, porque primero que las expropiaciones sobre las colectoras, la obra se desarrolla sobre la cadena principal. Entonces la obra puede avanzar mientras tanto se producen las expropiaciones. Aclaró que "las colectoras no se podrán terminar porque la traza sigue siendo la misma. Lo que pasa es que necesitamos más superficie para las colectoras".

Se trata de 26 kilómetros de ruta donde hay propiedades. "Fundamentalmente en los centros urbanos, cerca de Carpintería, hay otras propiedades en otros sectores. Pero los más afectados están concentrados. Entonces, en esos sectores se puede trabajar en la calzada principal a la espera de las expropiaciones en la zona.

¿Cuándo llamaría la Nación a la licitación? "Estamos a la espera de la llamada a la audiencia pública. Una vez que tengamos la audiencia pública, se llama a la licitación. Una vez licitada, se adjudica la obra. Y ahí, a partir de eso, se firma el contrato y luego se comienza la obra".

Si bien no hay plazos concretos, el funcionario dijo que "pretendemos, lógicamente, que están dadas las condiciones. Nosotros, el proyecto técnico, lo llevamos muy avanzado. Está aceptado por el Banco Central Americano de Desarrollo. Esta obra está financiada por él. Y la idea es tener esta audiencia pública lo más temprano posible que nos permita ajustar algún parámetro que falte. Y a partir de ahí, tenemos ya directamente el llamado a licitación".

Si bien se mostró cauto en hablar de política, Deiana analizó sobre el futuro de la megaobra que "hay candidatos a Presidente que tienen que decir que no va a haber obra pública. Entonces, bueno, no es esté quien esté. Depende de quién esté en la Presidencia de la Nación". A la vez, remarcó que "nosotros vamos a llamar a licitación. Entendemos que sí es posible". De ser así, la adjudicación quedará para el próximo gobierno y en eso esto es un final abierto.