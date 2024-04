Empezó jugando al pádel por diversión y hoy busca dar el gran salto en el deporte que es un boom mundial

WhatsApp Image 2024-03-24 at 11.18.47 PM.jpeg

Dice que practicó muchos deportes de niño y que incluso hizo inferiores en el Club Atlético San Martín, donde se fue libre. Estuvo cerca de apostarlo todo por el futsal -llegó a jugar el torneo más importante de AFA-, pero confiesa que la redonda lo terminó decepcionando: "Por los manejos dirigenciales, decidí dar un paso al costado". Con el pádel le pasó todo lo contrario. "Me llamó la atención la dinámica, lo visual y el grupo de personas que comparten el deporte conmigo. Competir en equipo, con un compañero, me parece también muy bueno", señala.

Cuando colgó los botines y decidió volcarse por completo a la "pala" (elemento con el que se golpea la pelota) empezó compitiendo en los circuitos provinciales y cuyanos, logrando múltiples podios. En medio de sus viajes a Córdoba, Mendoza, San Luis y Chile, Nico comenzó a tomar cursos para convertirse en profesor.

WhatsApp Image 2024-03-24 at 11.21.30 PM.jpeg

Luego llegó la posibilidad de emigrar a Ecuador, donde el pádel lo ha revolucionado todo, con una comunidad de 4.000 deportistas y más de 150 canchas en todo el país. Se encuentra dando clase a chicos de entre 3 y 18 años en Tungurahua, un club social, cultural y deportivo fundado en 1903 en la ciudad de Ambato. "La propuesta me la hicieron por teleconferencia y se concreto después de dos reuniones. Estoy muy contento de estar acá, es mi casa para poder crecer juntos. Tengo pensado quedarme un año, mi objetivo es capacitarme así puedo lograr hacer una academia de pádel", cuenta de antemano.

En Argentina el pádel está en crecimiento, pero por la economía me parece que no puede tener más nivel. En Argentina el pádel está en crecimiento, pero por la economía me parece que no puede tener más nivel.

También busca dar el salto como jugador profesional. Actualmente disputa el Quito Pádel Tour 2030, el torneo más importante de Ecuador. A principio de abril también participará un torneo Open con Tungurahua. En este contexto, busca apoyo para poder competir a lo grande y mejorar sus entrenamientos y alimentación. "Ecuador es una buena oportunidad para mi crecimiento personal y deportivo. De esto es lo que vivo y en esto es en lo que busco crecer", expresa.