"Las buenas van al cielo, las malas a todas partes": con ustedes, las mujeres más crueles

En la vida hay mujeres a las que por más que se esfuercen jamás van a agradarle a todo el mundo. Ellas dan miedo, y paralizan a cualquiera con solo poner un pie en cualquier lugar. Ellos son criticadas, poco entendidas y "locas", porque no toleran la lealtad.

Así que en esta nota te contamos cuáles son las mujer más malas según su signo del zodíaco:

ESCORPIO

Ellas sin dudas ocupan el primer puesto. Es increíble ver la forma en que los demás escapan cuando ellas ni siquiera tienen la intención de lastimar a nadie. Son tratadas como las más villanas de la historia, pero por dentro son uno de los seres más bonitos del planeta, porque es sumamente intensa y emocional. Es muy organizada y odia cuando invaden su espacio o su manera de pensar.

CÁNCER

Depende del lado que veas la moneda es mala o no. Es una persona temible y no disfrazará sus emociones solo para que la otra persona no se sienta intimidada. Es alguien que siempre busca darlo todo por la gente que ama. Tiene un corazón valioso y solo busca hacer el bien. Su inteligencia es tan grande, que no siempre necesita usar la fuerza física para derribarte.

VIRGO

Se dice que no tiene filtros y es cierto. Si se trata de relaciones, sea hablando de pareja, amigos o familiares ella quiere hechos. No está dispuesta a entregar lo mejor que hay en su corazón a gente que la pisoteará cada vez que se le ocurre. Si una mujer empieza la guerra es porque está segura de que la están lastimando y no se quedará con los brazos cruzados.