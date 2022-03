Marche un puñal espaldero: estos tres signos serán traicionados por un amigo

Nadie está a salvo de la traición y una de las peores que puede existir es la que viene del lado de la amistad, de ese o esa hermano o hermana que te dio la vida.

A continuación te contamos cuáles son los tres signos que pueden llegar a sufrir este acto de deslealtad de algún amigo o amiga.

Tauro

Ser apuñalado por la espalda por personas en las que has confiado es parte del curso de tu vida, por lo que cuando descubres que hay otra persona que no está tramando nada bueno, no te sorprendes. De hecho, esto nunca te sorprende porque es la naturaleza humana típica; y en tu mente, la gente es basura.

Eliges a los miembros de tu tribu y confías en esas personas, y si uno de esos supuestos amigos se atreve a alterar el equilibrio volviéndose contra ti de manera cruel, entonces déjalo. Es su pérdida y nunca te has sentido de otra manera que no sea esa.

Sabes exactamente cuál es tu valor, y debido a que la Luna en Virgo puede muy bien traerte otra experiencia más al ser apuñalado por la espalda por un amigo, entonces lamentarás su pérdida durante unos buenos cinco minutos, y luego te mudarás. en. "Apuñalen, perdedores. Nunca me derribarán".

Virgo

A diferencia de la actitud relajada de Tauro, tomarás las puñaladas por la espalda de una manera completamente diferente, ya que esto es lo que te sucederá durante la Luna en Virgo. Lo que más duele es que no tenías idea de que esta persona llegaría tan lejos para lastimarte, es casi una carcajada.

A ver, le has dado todo tu mundo a esta persona; has sido más que generoso con tu dinero y tu tiempo, y fuiste quien sostuvo la mano de esta persona cuando tenía el corazón roto.

En cierto modo, le demostraste a esa persona que si hay alguien en el mundo que la ayudaría, eres tú. Y así, cuando elijan y busquen la 'mejor' oportunidad, su mezquindad e insensibilidad te dejarán boquiabierto. Fuiste y eres la mejor persona en su vida, y ahora se fueron y lo arruinaron todo. Muy mal por ellos.

Piscis

Digámoslo en voz alta: eres un blanco fácil, Piscis, y si alguien va a recibir una puñalada por la espalda, serás tú. ¿Y por qué? Porque eres demasiado generoso y demasiado confiado.

Naturalmente, asumes que si eres el campeón de alguien, entonces esa persona debe quedarse contigo toda la vida. Quiero decir, ¿quién más da tanto como tú, Piscis?

Quizás tu culpa esté en la idea de que estás pensando demasiado en lo bueno que eres, en lo gran amigo que eres, y no has tomado en consideración que las personas con las que te haces amigo no son tan agradables como tú.

Estás orgulloso de ser tan cariñoso y, lamentablemente, regalas todas tus cosas buenas a personas que fácilmente podrían tirarte a la basura. Aproveche su autoestima la próxima vez que elija un amigo. Evite las puñaladas por la espalda, elija sabiamente.