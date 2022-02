Les da 'cuiqui': estos signos le tienen miedo al amor

Aunque parezca un tanto llamativo, existen personas a las que el amor les provoca cierto temor porque entienden que les puede quitar el control de sus vidas.

A continuación te contamos cuáles son los signos que se manejan con mucha cautela a nivel sentimientos.

Géminis

Los Géminis solo buscan un amor que los complemente, no quieren un romance de telenovela, no creen en eso. No buscan enamorarse, son de los que no se dan cuenta cuando comienzan a sentir algo por otra persona. Y en fechas festivas como San Valentín, son los que critican a las parejas mostrando su amor en la calle.

Sagitario

Aquellos que nacieron bajo el signo de Sagitario miden del amor de una manera especial. Son cazadores de experiencias, disfrutan mucho su independencia y nunca se mostrarán como son en realidad por miedo a que les hagan daño y no puedan hacer algo porque sus sentimientos están de por medio. Es difícil verlos en una relación y cuando suceda es que están seguros de su compañero/a.

Capricornio

Las personas de Capricornio tienen como principal característica alejarse de lo emocional para darle prioridad a todo pensamiento racional. Se puede estimar que esta sería la razón por la que son poco románticos, no muy entusiastas en el amor y que solo se mostrarán como son cuando se sientan cercano a la persona adecuada. Tienen su propia vía para expresarse y siempre son seguros de las decisiones que toman en relación a lo sentimental.

COMPATIBILIDAD DE LOS SIGNOS ZODIACALES

Hay determinadas características que permiten mostrar con qué signos tienes más química que con otros. Si no conocías esta parte de la astrología, aquí te lo mostramos:

- Aries (Del 21 de marzo al 20 de abril). Signo compatible en el amor con Acuario y Géminis.

- Tauro (Del 21 de abril al 20 de mayo). Signo compatible en el amor con Piscis y Cáncer.

- Géminis (Del 21 de mayo al 21 de junio). Signo compatible en el amor con Leo y Aries.

- Cáncer (Del 22 de junio al 22 de julio). Signo compatible en el amor con Tauro y Virgo.

- Leo (Del 23 de julio al 23 de agosto). Signo compatible en el amor con Aries y Sagitario.

- Virgo (Del 24 de agosto al 23 de septiembre). Signo compatible en el amor con Cáncer y Escorpio.

- Libra (Del 24 de septiembre al 22 de octubre). Signo compatible en el amor con Sagitario y Leo.

- Escorpio (Del 23 de octubre al 22 de noviembre). Signo compatible en el amor con Capricornio y Virgo.

- Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre). Signo compatible en el amor con Libra y Acuario.

- Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero). Signo compatible en el amor con Escorpio y Piscis.

- Acuario (Del 20 de enero al 19 de febrero). Signo compatible en el amor con Aries y Sagitario.

- Piscis (Del 20 de febrero al 20 de marzo). Signo compatible en el amor con Tauro y Capricornio.