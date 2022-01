Las cartas del tarot lo saben todo en el amor: mirá cuál te toca según tu signo

Agatha, reconocida astróloga del mundo te dará a conocer las predicciones amorosas de todos los signos zodiacales a través de las poderosas cartas del tarot.

Mirá cuál carta te toca y cómo te afecta en el sentimiento más fuerte, el amor:

ARIES

La carta de este año para Aries: El juicio

El juicio.

Quizá, por lejos, uno de los mejores años para los ARIES, no es precisamente que el 2021 os ha tratado mal, todo lo opuesto, sin embargo, vienen de varios años de oposiciones y retrasos, aun poniendo un esfuerzo inmenso para asentaros en una relación estable. Sin lugar a dudas, la carta indica que El Universo os dará todo, absolutamente todo lo que deseáis. Es uno de los Cinco Signos descollantes del 2022. El tema de desear, es que tengáis en claro QUÉ y PARA QUÉ, pues todo será concedido sin mucho esfuerzo.

TAURO

La carta de este año para Tauro: El carro

El carro

Un 2022 muy movido, con muchos “amores” que se presentan y UN GRAN AMOR que aparecerá para marzo o abril. Es un período en donde gozarás de las bonanzas de Júpiter en Piscis y ahora debes recalcular tus nuevas alianzas. El Carro indica velocidad, a veces en demasía, por eso sabrás frenarlo a tiempo. No prometas ni te comprometas en cosas que sabéis que no podrás cumplir. Más allá de eso, un gran año, digno de aprovecharlo.

GÉMINIS

La carta de este año para Géminis: Los amantes Los amantes

Uno de los Cinco Privilegiados, Géminis, descubrirá EL AMOR verdadero, nada, pero nada de lo que hayáis vivido, se le parecerá a esta nueva etapa. A partir de fines de ENERO del año que comienza, la balanza que deben equilibrar astrológicamente, se pondrá con el verdadero peso en cada platillo. De un lado el AMOR, del otro LA RAZÓN, equilibradas, vivirán más de dos años con la bendición de realizar todo lo que os parecía irrealizable. Concrétenlo TODO. Todo marchará sobre rieles aceitados y no tendrán oposición alguna para lograr lo deseado.

CÁNCER

La carta de este año para Cáncer: El ermitaño El ermitaño

Un 2022 diferente, más movido en el amor que el 2021, sin embargo, mucho más estable. Los que tienen pareja la conservarán y los que no, buscarán afectos duraderos y benignos. Cáncer es uno de los signos que SÍ aprendieron las duras lecciones del pasado. Si no han sido muy eufóricos y triunfalistas, este año que comienza traerá frutos dulces. El signo más marcado para tener la posibilidad de engendrar una criatura. Todo lo que se refiere al amor, está signado por “largo tiempo”, no habrá relaciones efímeras.

LEO

La carta de este año para Leo: El diablo El diablo

Este 2022 os brindará la posibilidad de superar lo karmático de tener a Saturno en oposición, desde Acuario, aporta retrasos e indecisiones. Si habéis obrado bien, lo que trae el 2022 es maravilloso. Si habréis obrado con egoísmo y con mezquindad, es el año para enmendarlo. Amor no os faltará. Cuidado con el mes de febrero. Vosotros sois oro, pero, siempre tengan en cuenta que no es oro todo lo que reluce… Estarán muy activos con amores y amistades, recuerden "consejos daréis, pero para ti no tendréis!”.

VIRGO

La carta de este año para Virgo: La luna La luna

Uno de los grandes beneficiados de 2022, Virgo se nos libera, desde marzo y por muchos años, nadie que conozca a alguien de Virgo lo podrá reconocer, ya que el nuevo año trae AMOR del bueno y abundancia extrema. Fue de los signos más castigados en casi un lustro por posiciones planetarias muy complejas y desarmónicas, llegarán al nuevo período renovado, ya que este 2021 los hizo crecer, y ¡de qué forma! Solamente os diré que seáis precavidos en contar vuestros planes, para poder concretar todos sus sueños.

LIBRA

La carta de este año para Libra: La estrella La estrella

Libra será en 2022 uno de los Cinco bendecidos por conjunciones y planetas en signos muy amigos. Será un gran año para aprovecharlo en diversión, y ya, a mediados del 2022, poder estableceros en una de esas relaciones amorosas eternas. Es un gran año para cosechar amigos, cerrar heridas, crecer espiritualmente. Cada día será un día para crecer, no habrá pasos hacia atrás no quietudes. Año muy veloz y fructífero, y vosotros no teméis a la velocidad, así que a no desaprovechar ninguna oportunidad.

ESCORPIO

La carta de este año para Escorpio: La templanza La templanza

Vienes de un par de años intensos, intensísimos. De acuerdo a cómo fue tu tránsito en ellos, el karma hará sentir su rigor en tus relaciones amorosas o acrecentará los lazos de unión y vínculos preestablecidos, sean buenos o no tanto. No será un gran año para nuevas alianzas amorosas, sino más bien, para gozar de lo ya logrado, el año en general presenta dificultades en los meses de julio y agosto. La carta que os ha tocado, indica que es mejor transitar con sabiduría este período.

SAGITARIO

La carta de este año para Sagitario: El mago El mago

Sin lugar a dudas, este Sagitario de 2022, poseerá lo que desee poseer, moldearán un nuevo ser en un nuevo mundo, en donde vosotros sabréis adaptaros, ya que vienen de más de tres años de sinsabores. Las lágrimas dejarán de fluir muy pronto y la dicha inundará vuestras maravillosas vidas. Serán el centro de atención e irradiarán luz a ARIES, GÉMINIS, LIBRA y ACUARIO. No hay años para signos en particular (generalmente), pero este 2022 es vuestro. Haceros de él el más maravilloso de vuestras vidas. El Amor se presentará en forma espontánea y gozarás de él por muchos años.

CAPRICORNIO

La carta de este año para Capricornio: La muerte La muerte

Un 2022 muy difícil de transitar en todos los sentidos y en el amor particularmente. El año será aún más complicado de lo que ya representa, tengan en cuenta que solamente la persistencia y tenacidad que los representa, serán de gran ayuda para afrontar las vicisitudes. Pasar desapercibido, evitar discusiones, “pedir perdón” y recomponer las relaciones existentes será el mejor camino. Ciertas cosas construidas en este 2021 llegarán a un final abrupto. Quizá intenten volver a una relación anterior, pero ya no existe. Buen año para el estudio interno.

ACUARIO

La carta de este año para Acuario: La fuerza La fuerza

Este 2022 será un año avasallante, lleno de aventuras amorosas y encuentros de todo tipo. Saturno entrado a Acuario y beneficia especialmente a los del segundo decanato, en armonía con tu signo, te liberará de todas las ataduras que has sufrido por casi 3 años (sí, 3 años) desde la cuadratura en Capricornio. En tanto Júpiter, desde Piscis, apoyará toda decisión cerca de mediados de año, para que te establezcas en una relación formal duradera.

PISCIS

La carta de este año para Piscis: La sacerdotisa La sacerdotisa

Un 2022 que os pondrá a prueba en el amor, si estáis en una relación estable y tienes la posibilidad de mantenerte en ella, adelante, a continuar y hacer crecer la relación. Se abre un portal acorde a vuestros deseos sexuales y nuevas vinculaciones afectivas que durará más de dos años, contando con Júpiter en vuestro signo. Independientemente de tu género, las mujeres son las que más y mejor compañía te darán. Será un año de nuevos comienzos en el amor (y en casi todas las áreas).

