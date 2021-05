Fase 1 es tendencia en las redes, y el gobierno analiza medidas: ¿se viene el cierre total en algunas provincias?

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 es 4to País en el Mundo en cantidad de contagiados diarios.

No es consecuencia de la Fase 1, sino del ineficiente Plan de Salud.

El país es superado por uD83CuDDEEuD83CuDDF3, uD83CuDDE7uD83CuDDF7 y uD83CuDDFAuD83CuDDF8.

Fuente: Our World in Data