Horóscopo de Navidad: cómo vivirás las fiestas según tu signo del zodíaco

Cada año la Navidad se vive de una forma diferente. Algunos años viene llena de cosas buenas, otros años no tanto, y de vez en cuando se reciben grandes sorpresas. Sea como sea, los astros tienen mucho que decir sobre el horóscopo de Navidad. ¿Quieres saber cómo vivirás las fiestas según tu signo del zodiaco?, acá te lo contamos.

Aries

Los años anteriores has estado un poquito perdida en el amor. Sin embargo, en Navidad lucirás tu mejor sonrisa y estarás en un momento perfecto para que el amor llegue a tu vida. Intenta centrarte en disfrutar como solo tú sabes. Cuando la época navideña haya acabado lo agradecerás.

Tauro

Tu cabezonería es de sobra conocida por todo el mundo, y eres uno de los signos del zodiaco más luchadores que hay. Esta misma razón es la que te ha llevado a vivir un nuevo proyecto laboral en Navidad, ese que tanto tiempo llevas persiguiendo y que parecía que no iba a llegar nunca. Tu constancia y tenacidad te han abierto las puertas a una nueva oportunidad, un nuevo trabajo o un nuevo negocio, y estarás más feliz que nunca por haberlo conseguido.

Géminis

Tu relación se tambalea y no sabes cómo volver a encaminarla hacia la felicidad y el bienestar. ¿Qué os está pasando? Tal vez lo mejor sea terminar el año sin esa persona con la que tanto estás discutiendo últimamente y con la que parece que ya no te entiendes tan bien. En tus manos está.

Estas Navidades tendrás una sorpresa que NO te puedes ni imaginar… ¿Qué será? Se trata de un regalo navideño que vendrá de parte de un familiar muy, pero que muy querido. Tu padre, tu hermano o incluso tu abuelo tendrán mucho que ver en ese detalle que te llevará a la máxima expresión de felicidad cuando lo abras.

Cáncer

Este año has trabajado mucho para obsequiar a cada uno de tus seres queridos con un pequeño presente, has pensado en cada uno de ellos y estás deseando ver sus caras de sorpresa. Lo mejor de las Navidades será precisamente la satisfacción de ver cómo has acertado con todos ellos. La Navidad te pondrá un poquito triste al pensar en un amor del pasado, ese amor que tanto anhelaste pero que no pudo ser. Relájate y disfruta de tu vida presente, pensar en el pasado no te llevará a la felicidad nunca.

Leo

Has estado todo el año esperando que llegasen las fiestas navideñas y, ahora que ya están aquí, no puedes estar más feliz después del año que has pasado. Los astros indican que para todos los Leo Nochebuena será una fecha más especial, un momento perfecto donde disfrutar con sus familiares, pero sobre todo de sus amistades. Poner fin al año siempre te ha gustado, es más, es uno de tus ratos preferidos por la fiesta que disfrutas como nadie.

Virgo

Pueden sufrir un enorme hastío en la llegada de la época navideña que les impida celebrar como ellos quieren, pero gracias al apoyo de sus familiares pronto se animan y muestran su mejor cara. Echas mucho de menos a alguien que vive lejos de ti y la distancia se ha convertido en un motivo por el que estar triste durante la Navidad.

Una persona muy cercana a ti tiene algo que contarte. Tu mejor amiga o tu hermana te va a dar una de esas noticias que te dejarán atónita durante mucho tiempo… Es posible que para el año 2022 tengáis que cambiar vuestros planes porque hay algo muy interesante en camino y, gracias a ella, lo podrás vivir de primera mano.

Libra

La Navidad servirá para que deis un pasito más en vuestro noviazgo y seguramente tu pareja te pedirá que os mudéis juntos a la misma casa. ¡Se avecina mudanza! ¿Empezarás el 2022 construyendo tu nuevo hogar?

Escorpio

La Navidad servirá para corregir tus errores y para volver a unirte a ellos de una manera más especial. Seguramente te propondrán festejar el Año Nuevo de una manera muy llamativa junto a ellos, y esto te servirá como una vía de escape para esas reuniones familiares que tan poco te apetecen.

Sagitario

Unos días antes de Navidad empezarás a planificar un magnífico viaje, harás las maletas y te prepararás para volver a vivir esas miles de aventuras que tanto te gustan. A pesar de ello, probablemente en Navidad tu economía se resienta y veas que no está pasando por su mejor momento. Te cuesta mucho ahorrar, eso lo sabes de sobra, pero tal vez esta situación te ayude a reflexionar sobre el hecho de guardar un poquito de dinero para el futuro si no quieres verte en una mala situación.

Capricornio

Desde hace unos meses estás notando como un bajón anímico te ha dejado prácticamente sin fuerzas. Sueles dar lo mejor de ti en el trabajo, en el amor y con tus amigos. Pero esas situaciones que has tenido que vivir te han dejado exhausta. La Navidad vendrá con sus mejores días para hacer un descanso, para poder volver a poner todas tus ideas en orden y, sobre todo, para disfrutar junto a tu pareja de unos días en los que el amor será el protagonista.

Acuario

Alguien cercano a ti, una hermana o una prima, o incluso tu mejor amiga, está embarazada y la Navidad será el momento perfecto para ampliar vuestro círculo más cercano. Esa nueva persona en tu vida vendrá antes de lo esperado, y hará que vuestras Navidades sean muy diferentes a lo que te habías imaginado. Acuario, últimamente estás un poco más irritable de lo habitual. Todo te molesta, no estás de acuerdo con nadie y eres capaz de rebatir a cualquiera con tal de salirte con la tuya. Esta actitud te llevará a tener más de una discusión con tu familia con motivo de las reuniones navideñas.

Estas Navidades serán perfectas para poder viajar a ese lugar al que siempre habías soñado ir. Pero ese viaje será toda una sorpresa a ti, pues una persona muy especial te hará el regalo de vivir con ella o con él unos días de descubrir lugares nuevos que serán increíbles para ti.

Picis

En 2021 has tenido un montón de altibajos en todos los ámbitos de tu vida, tanto en el trabajo como en el amor o con tus amigos. Ha habido tantos cambios que son prácticamente innumerables, razón por la que tendrás tu momento de reflexión en Navidad. ¿Lo mejor? Te darás cuenta de que todos esos cambios que has vivido han sido para mejorar tu vida, y que te encuentras en un punto muy, pero que muy bueno. ¡Enhorabuena!