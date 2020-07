Ellos nunca te lo van a decir: mirá cuáles son los 3 signos más reservados del zodiaco

Las personas reservadas no solo que no expresan sus sentimientos sino que tampoco dicen lo que piensan. A muchos de ellos les pasa por timidez, mientras que a otros por apatía. Sin embargo, la astrología los tiene bien definidos y sabe a qué signo pertenecen. Por esto mismo, si están pensando en alguien en particular cuando hablamos de personas reservadas, entonces seguro son de uno de estos tres signos.

Cáncer

Cáncer es tan tímido que habitualmente tiende a mostrarse callado, no le gusta ser el centro de atención y trata en lo posible de pasar desapercibido. Se siente muchísimo más cómodo en soledad y le desagrada ser observado por los demás ya que se siente juzgado y muy vulnerable. Además, siempre intenta evitar a toda costa las miradas directas y el contacto físico.

A los Cáncer les cuesta muchísimo expresar sus sentimientos lo cual hace que presenten grandes dificultades a la hora de encontrar pareja. Normalmente, les cuesta hacer amigos y muestran elevados niveles de ansiedad en situaciones sociales. No obstante, con un poco de paciencia y una vez que cogen confianza, los de este signo del zodiaco pueden llegar a ser personas muy cariñosas, divertidas y con un gran sentido del humor. ¡Solo hay que darles un poco de tiempo!

Virgo

La timidez de las personas nacidas bajo el signo del zodiaco Virgo es resultado de su gran inseguridad y baja autoestima. Por norma general, tienden a sentirse inferiores a los demás. Suelen creer que no valen nada, se sienten inútiles y eso les termina generando problemas a la hora de relacionarse con otras personas. Los Virgo se sienten incómodos en reuniones sociales o en grupos grandes ya que tienden a pensar que el resto de personas habla mal de ellos o les juzgan.

A los Virgo les cuesta hablar o acercarse a personas desconocidas y generalmente no suelen contar cosas de su vida privada a no ser que se sientan plenamente cómodos. También les cuesta bastante expresar sus sentimientos. Nunca oirás un ‘te quiero’ salir de su boca, aunque lo más probable es que te lo demuestren de otra forma.

Acuario

Las personas nacidas bajo el signo del zodiaco Acuario encabezan la lista de los signos más tímidos del zodiaco. A los Acuario les preocupa en exceso el “qué dirán”. Siempre están pendientes de la opinión de los que están a su alrededor y, a veces, se muestran tan cohibidos que son capaces incluso de sacrificar sus propios deseos con tal de ser aceptados. Por esta razón, este signo del zodiaco es fácilmente manipulable tendiendo a establecer relaciones tóxicas y peligrosas.

Si tienes cerca a alguien perteneciente a este signo del zodiaco, pronto te darás cuenta de que le encanta recibir adulaciones y halagos constantes. Sin embargo, cuando alguien se atreve a criticarle (aunque sea con buena intención) se molesta e incomoda bastante.

Con información de Diario Femenino.