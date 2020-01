¡Mejor no meterse con ellos! Estos son los tres signos que explotan más fácilmente, según el zodiaco

Cáncer: Si bien parece un signo equilibrado y que nunca tiene deslices, es realmente una complicación convivir con él. No está acostumbrado a expresar todo lo que siente, por lo que se guarda muchas cosas, incluidas sus emociones. En un momento, estalla… y es realmente insoportable.

Escorpio: Son muy intensos, viven al límite y de un momento a otro, cuando uno piensa que está todo bien, explotan de furia por cualquier cosa. Después, puede que se les pase, aunque son muy rencorosos y no se olvidan fácilmente.

Piscis: ¿No has notado que siempre tienen cara de c…? Es que, nunca pueden ocultar su mal humor, y si te encontrás con uno de ellos en ese estado, mejor alejarse. No importa si no tuviste que ver con su enojo, de igual manera reaccionarán en tu contra. O en contra de todos.