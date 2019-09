¿Sos un buen hermano? Mirá que dicen de tu signo y averigualo, porque lo primero es la familia

Tener un hermano o una hermana en tu vida marca la diferencia. Desde pequeños aprendemos a convivir con otra persona, ya sea más pequeña o más mayor que nosotros. Y aunque a priori no nos hace mucha gracia, a la larga nos damos cuenta de que aprendemos grandes lecciones a su lado. Sin embargo, no todo es de color de rosas en este tipo de relaciones.

Hay momentos en los que las peleas son tan fuertes que crees que no puede haber persona en el mundo que te ponga más nerviosa. Ese es el tipo de relación que pueden llegar a tener los hermanos, aunque luego vuelva el amor incondicional. A pesar de que coincide en muchos casos, la realidad es que cada relación de hermanos es completamente diferente.

Pero, ¿por qué es tan distinta? Muy sencillo, porque cada persona tiene su propio carácter o su propia personalidad, marcada en gran medida por los astros y por el zodiaco. Por lo tanto, la relación entre el horóscopo y familia existe, y en Diario Femenino vamos a contarte cómo es cada signo del zodiaco como hermano o hermana. ¿Estás preparado para descubrirlo? ¡Presta atención!

La relación de Aries con sus hermanos

La relación de Aries con sus hermanos es bastante buena, no podemos decir lo contrario. Sin embargo, cuando se separan y no conviven en la misma casa, les cuesta volver a convivir durante mucho tiempo y esto puede ser motivo de alguna que otra discusión.

¿Cómo es Tauro con sus hermanos?

La relación de una Tauro con gente de su sangre siempre va a ser de nostalgia. Son personas con una personalidad muy profunda que, en ocasiones, les cuesta expresar lo que sienten. Por eso, les gusta echar la vista atrás y ver cómo disfrutaban hace unos años.

Géminis y su relación entre hermanos

No es que te lleves mal con tu hermano, para nada queremos decir eso. Sin embargo, ambos tenéis una personalidad muy fuerte y arrolladora que hace que choquéis aunque, en muchas ocasiones, ni siquiera acabe en una discusión real. Parecéis diferentes pero, en el fondo, sois muy iguales. ¡Te lo aseguramos!

Cáncer: así es con sus hermanos

Cáncer disfruta mucho de sus hermanos, sin embargo cuando llegue la distancia (si no ha llegado aún) lo llevan bastante mal. Te arrepentirás de no haber aprovechado aún más el tiempo junto a los tuyos, de no haber exprimido más el tiempo. Eso de tener una vida y estar centrado cada uno en sus cosas no es el ideal...

Leo como hermano o hermana

Hay una cosa que marca la relación que existe entre los hermanos de Leo y el propio Leo: la preocupación. Una parte de ti suele preocuparse en exceso, mientras que la otra no. De ahí vienen los problemillas que puedan surgir entre tú y tus hermanos de vez en cuando. Piensa qué puedes cambiar para que esto no ocurra.

Virgo y sus vínculos con sus hermanos

Cuando se establece un vínculo de amistad, Virgo trabaja mucho por mantenerlo. Y en la relación con sus hermanos pasa exactamente lo mismo. Este signo del zodiaco valora mucho a los que son de su propia sangre por lo que la relación que tiene con ellos es de mejores amigos, y pueden hablar de absolutamente todo.

La relación de Libra con sus hermanos/as

Libra, si hay algo que valores en la relación que tienes con tus hermanos son los consejos que pueden llegar a darte. Sueles tener algunas dudas en cuanto a la resolución de problemas, y lo que sale de su boca cobra especial importancia. ¡Son tus máximos consejeros!

Escorpio y la relación con sus hermanos

Existe la sincronización y luego está lo que tiene Escorpio con sus hermanos. Su relación es como si, en el fondo, fuesen gemelos y supiesen lo que piensan el uno del otro o cómo va a actuar en cada momento. Su conexión es tan fuerte, que se querrán para siempre.

Así es Sagitario con sus hermanos

No hay reunión familiar o momento en el que estéis juntos en el que no te haga reír. Sin duda, la relación de Sagitario que sus hermanos es una relación sana y divertida, que la rejuvenece.

Cómo se lleva Capricornio con sus hermanos

El vínculo entre Capricornio y sus hermanos es bueno pero, debido a la diferencia de personalidades, tienen sus más y sus menos. Sin embargo, eso no tiene por qué ser negativo, pues todo depende de cómo se mire la cuestión a tratar.

Acuario: la relación con sus hermanos

Acuario, se puede decir que la relación con tus hermanos no es normal, sino que existe un rol de padre/madre y uno de hija/hijo. No es negativo pero, en el fondo, un hermano debe tener su propio rol y no es el de un progenitor...

Relación de Piscis con sus propios hermanos

Piscis, cuando tiene hermanos, se lleva bien pero no podríamos decir que tienen una relación demasiado estrecha, aunque tampoco se llevan mal. Simplemente conviven y se ponen al día de vez en cuando, lo que viene siendo una relación familiar normal.