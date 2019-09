El periodista Lucas Carrasco fue condenado a 9 años de cárcel por violación

El periodista Lucas Carrasco, conocido por haber participado en el programa de televisión 6,7,8– fue condenado a 9 de prisión por el delito de "abuso sexual agravado por acceso carnal". El caso marcará un antes y un después, al menos en la idea cinematográfica y sesgada que muchos tienen de las violaciones: las dos jóvenes lo denunciaron por haber ejercido violencia sexual en el marco de relaciones sexuales consentidas.

La jueza Ana Dieta de Herrero que dictó la sentencia fue la misma que había pedido 35 años de prisión para el cantante Cristian Aldana (condenado en julio a 22 años por por "abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores") y que había integrado el tribunal que condenó al portero Jorge Mangeri por el abuso sexual y femicidio de Ángeles Rawson.

Lucas Carrasco -que es rosarino pero vive en Entre Ríos- había llegado a juicio oral acusado por dos mujeres de "abuso sexual agravado por acceso carnal", un delito que prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión.

Uno de los casos era el de Sofía Otero -27 años, estudiante de Derecho- que la semana pasada relató a Infobae el día de febrero de 2013 en que ocurrió el hecho por el que denunció al periodista.

Sofía Otero contó que había ido a su departamento a tener relaciones sexuales con él y que, en ese marco, sucedió la violencia sexual: "Empezó todo consentido, relaciones sexuales consentidas, a eso había ido", contó ella a Infobae. "Estuvo todo bien hasta que, en un momento, quedé boca abajo pegada al colchón, y es el momento en que aprovechó para penetrarme analmente sin mi consentimiento".

Sostuvo que ella le gritó -"le pedí llorando que parara"- y que, cuando él "se sale de encima mío, saca todo su peso y toda la fuerza que había puesto, me paro temblorosa y le digo: '¿Hasta cuando ibas a seguir? Te dije que no quería', mientras me caían las lágrimas. Y él me contestó: 'Hasta que te acostumbres'".

La joven declaró en esta misma sala el miércoles pasado. Lloró durante buena parte de su relato, pero no estaba sola: en la primera fila del TOC 9 estaban su mamá, su papá, sus hermanas y sus amigos. También estuvieron cerca las periodistas feministas que la acompañaron durante todo el proceso y Laura Di Bella, representante de la Dirección General de acompañamiento, orientación y protección a las víctimas (DOVIC, perteneciente al Ministerio Público Fiscal), que pidió permiso y se sentó al lado de ella para contenerla y ayudarla a seguir.

La querella había pedido 9 años. Y en su alegato había hecho mención a varios factores que fueron importantes en la acusación y ayudaron a desentrañar los mitos alrededor de la violencia sexual.

Fuente: Infobae