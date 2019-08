"Escrachan" a influencer argentina por hacer algo insólito con sus fotos

View this post on Instagram

Creo mucho en el poder de las energu00edas y cada du00eda compruebo mu00e1s que viajar te ayuda a renovarlas u2728 Todos los du00edas estamos expuestos a la energia del resto, me paso muchas veces de volver a casa con ataques de pu00e1nico o sentirme cansada solo por haber estado con personas que vibraban bajo. Los celos, la envidia, soberbia, son algunos de los miles de sentimientos a los que estamos expuestos 24/7. Somos seres que viven dentro de una sociedad, es imposible no estarlo. Pero lo importante acu00e1 es intentar lograr vibrar alto u0026amp; conectar con personas que vibren igual que vos u2728 Dejar de lado a las personas que no suman. La clave estu00e1 en escuchar a la gente positiva e ignorar a la negativa. A esos que dudan, juzgan o faltan el respeto, a esa gente no hay que darle nuestro tiempo ni atenciu00f3n ud83dude47ud83cudffdu200du2640ufe0f Las vibras son reales, la intuiciu00f3n existe, la energu00eda no miente ! Y como dice una de mis frases preferidas u2018your vibe attracts your tribeu2019, asique ya saben u0026gt; rodeense de personas epishi ud83cudf1d