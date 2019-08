Tienen la posta: las cuentas de Instagram que tenés que seguir para saber que te depara el zodíaco

View this post on Instagram

#Cáncer de Sol o ascendente Los planetas estaban acumulados en Leo que es tu zona del valor personal y ahora están entrando en Virgo que es tu zona de la mente y la comunicación. Esto deja claro que estas semanas de alta energía Virgo son para 1) entender tu valor, 2) entender el valor que tiene hablar, proponer lo que has pensado en las últimas semanas, 3) tener conversaciones importantes, 4) hablar de valor, dinero, salario, posesiones etc. 5) empezar y resolver asuntos legales y trámites. Te recuerdo que el último evento importante en Leo fue el Venus Star Point, así que un deseo se está tornando cada vez más importante. Los planetas entrando en Virgo también te ayudan a tener más claridad en esto y discernimiento para saber cómo proceder. Te quedará claro con la #LunaNueva en ese signo el 30 de agosto. Lo más importante aquí -incluso que las alineaciones- es no dejarte a medias, no dejar tu deseo a un lado o dejar que las viejas inseguridades te hagan volver a creer que el cambio que anhelas no tiene valor. Te ayudaría conversar con alguien que pueda guiarte/asesorarte, para después tener la conversación con la persona en cuestión hacia al final de la semana. Si tu deseo no requiere que hables con nadie o así lo ves, las alineaciones indican que asesorarte, buscar un coach o persona que pueda motivarte a salir de tu piloto automático será el toque que marque la diferencia. Más información en el #horóscopo de la semana en la sección para miembros en mi página Miastral.com