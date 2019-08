Tienen el celu encarnado: los signos adictos a las redes sociales

La verdad es que casi nadie puede resistirse a mirarlas. Se han convertido en objeto de estudio pues incluso algunas personas se declaran adictivas a estos medios de comunicación. Las redes sociales sin duda han sido un hito del siglo XXI es la representación de la libertad de expresión más justa e incomodo para algunos. No obstante, debemos destacar que el uso frecuente de estas suele evidenciarse en algunos nativos de acuerdo al signo del Zodiaco. Aquí te decimos quienes son ¡Sigue leyendo!

Amantes de las redes sociales

Es cierto que casi todos una vez al día entramos alguna red social para ver lo que sucede en el mundo en tiempo real o simplemente para mirar cómo va nuestro perfil en cuanto a popularidad. Sin embargo, el signo que no puede controlarse y que pasa las 24 horas del día mirando su Smartphone es ¡Géminis! Los nacidos en esta constelación ya tienen un amplio interés por la tecnología así que no he de extrañarnos este nuevo hábito de los gemelos.

A los geminianos les encantan mirar memes, escribir, dar su opinión colocar fotos y son los primeros en conocer las nuevas actualizaciones de estos medios. Es una molestia para quienes están a su alrededor porque nunca escuchan y siempre se encuentran sumergidos en el mundo virtual sin importar lo que sucede en el entorno ¡Entran en caos si se va el Internet! En cuanto al segundo lugar tenemos a Libra. Los representados por la balanza incluso se convierten en unos verdaderos egocéntricos. Los líbranos no solo utilizan estos medios como una vía de escape sino que además llenan sus perfiles de múltiples fotos para que el resto de los usuarios admire su belleza ¡Recordemos que Libra es pura vanidad!

¡Más adictos!

Otro signo que entra en esta categoría es Sagitario. Los regidos por el centauro desarrollan un sexto sentido cuando se trata de las redes sociales. No solo disfrutan buscando información y chismeando también tienen el mal hábito de investigar a las personas en especial si se trata de la pareja: son unos verdaderos stalkeadores. Esto los vuelve un poco intimidantes, pues tales medios han mostrado un lado oscuro que no habíamos visto de este llamado “libertario signo”. No obstante, también debemos destacar su obsesión por mostrar cada cosa que hace detalla con precisión las aventuras y las registras en videos y fotos para luego subirlas a las redes y convertirse en el centro de atención.

El último signo adictivo a las redes sociales es Leo. Los influenciados por el Sol ven estos sistemas de comunicación como la puerta ideal para convertirse en grandes líderes. Por ello, siempre están pensando en aplicar estrategias de marketing digital para aumentar su séquito de seguidores. Además buscaran la manera de convertirse en protagonistas así sea a través de técnicas virales. Leo sabe el potencial que tiene y los explota a través de herramientas 2.0.