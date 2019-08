Los chats de Fabbro con su ahijada que dejaron al descubierto el abuso sexual

Jonathan Fabbro fue condenado a 14 años de prisión por cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante a su sobrina y ahijada ocurridos cuando la menor de edad tenía entre 5 y 11 años. En la causa, una serie de chats fueron claves para avanzar con la investigación.

Los chats fueron hallados en el celular de la menor. Un ida y vuelta de WhatsApp, que tiene uno de los puntos más fuertes en un pedido explícito del futbolista: "Mandá fotos".

"No da", le respondió la nena: "Pedile esas cosas a tu novia", le reclamó, en referencia a su pareja, la modelo Larissa Riquelme. "A mi novio tampoco le mando fotos así", dijo luego.

Fabbro insistió. Sumó emojis y presión a la víctima, quien envió dos fotos, aunque sin posar sensualmente como le exigía el tío y padrino.

Una de las declaraciones de la pequeña es terrible: "La última vez me tocó las tetas y le dije que no se pase. Me daba semen y lo escupía, me daba besos y me tocaba la vagina. Viste, mamá, ¿que los hombres tiran eso? Me lo tiraba en la boca y no me gustaba".

Fabbro fue detenido el 20 de diciembre de 2017 en el estado mexicano de Puebla, en tanto en mayo de 2018 fue extraditado a la Argentina.