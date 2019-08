¿Diciembre te queda lejos? Mirá cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan en 2019

Pasaron ya casi ocho meses completos de 2019, pero todavía quedan algunos días para aprovechar y descansar. Estos son los feriados y días no laborables que quedan para el resto del año.

Domingo 29 y lunes 30: Año Nuevo Judío. No laborable, solo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399

Martes 1: Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná). No laborable, solo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399

Martes y miércoles 8 y 9: Día del Perdón (Iom Kipur). No laborable, solo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399

Sábado 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 14: Día no laboral con fines turísticos

Lunes 18: Día de la Soberanía Nacional (20/11, se adelanta).

Domingo 8: Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25: Navidad