Tenía a su bebé a upa y ex pareja la apuñaló 9 veces

Una joven de 24 años fue apuñalada nueve veces por su ex pareja mientras protegía a su bebé en su domicilio de la localidad bonaerense de Ituzaingó.



Según advirtió Florencia Belizan a cronica.com.ar quien la atacó es: "Rodrigo Ezequiel Busto", que "cuenta con una perimetral", e ingresó a la casa para "buscar unas pertenencias" pero la sorprendió con un cuchillo que agarró de la cocina y la hirió en reiteradas ocasiones.

El hecho ocurrió el viernes pasado cuando Belizan, se encontraba en su casa acompañada por su hermano que, desde que ella está soltera, se encarga de resguardarla de las agresiones de Busto, de 22 años quien actualmente vive en Ciudadela, y se presentó en la casa de su última pareja con la excusa de "buscar pertenencias que habían quedado de una mudanza".

Antes de los citados hechos, si bien Florencia y el hermano lo retuvieron por más de tres horas en la puerta y llamaron a la policía, ya que este incumplía con la orden de restricción, no se presentó ningún patrullero.



Tras varias horas de espera, y sin contar con los agentes solicitados por la mujer, el violento prometió "que no iba a pasar nada" y por eso lo dejaron ingresar. "Agarró sus cosas y me dijo pedime un Uber", comentó la chica antes de revelar el infierno vivido.

Fue así como el joven aprovechó la breve ausencia del hermano de la víctima, cuando este fue a calmar a los perros que no paraban de ladrar, y encerró a la mujer en el baño. Allí, la tiró al piso y la asfixió metiéndole la mano en la boca. Su hermano, al percatarse de lo que estaba sucediendo, comenzó a gritar desesperado.

En pleno ataque a golpes, el sujeto se detuvo y según contó su víctima: "En un momento me pidió que vea por donde estaba el Uber". Situación que aprovechó la mujer para defenderse. "Tengo un dispenser con agua caliente, cargué un poco y se la tiré para que mi hermano pudiera abrir la puerta", comentó desde el hospital la joven y recordó que luego: "Cuando lo moje, comenzó a gritar 'me quemaste'".



Después, comentó Florencia: "Fue a la cocina, al cajón de los cubiertos, agarró un cuchillo y lo único que hice fue tirarme al piso para cubrir a mi bebe mientras él me apuñalaba".

En esos momentos, su hermano pudo abrir la puerta y al ver la sangrienta escena, se enfrentó con su ex cuñado, pero también terminó recibiendo dos puñaladas por parte del violento que ya le había propinado otras 9 a su ex.



Los vecinos, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, subieron al auto a la joven y la llevaron de urgencia a un hospital de la localidad de Haedo donde se recupera de las graves heridas.

Por último, el hombre permanece prófugo y la denuncia está erradicada en la Comisaría N° 4 de Ituzaingó recordó Belizan y enfatizó que el calvario aun sigue: "Se llevó mi celular y le manda audios a mi hermana amenazándonos".