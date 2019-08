Según tu signo, estos fueron los mejores momentos de tu vida

as distintas etapas vitales de nuestra existencia nos marcarán de forma diferente en función de si hemos tenido una buena niñez, una adolescencia tormentosa o una juventud plena. Pero labramos nuestro futuro acompañados por unas herramientas de viaje que vienen predispuestas desde el momento de nuestro nacimiento: los astros definen nuestro apego a las épocas, el amor por el futuro o el deseo por atesorar el pasado. ¿Cuáles son los momentos de tu vida que dan sentido a tu existencia?

Aries

Del 22 de marzo al 20 de abril

Aries es un signo en perpetua exploración del mundo, es aguerrido y busca siempre el mayor nivel de libertad y autonomía. La adolescencia de los aries suele ser muy complicada, son personas que buscan su espacio de forma muy urgente y llevan mal las críticas o las faltas de confianza. Por eso la mejor época de su vida es cuando ya adquieren la mayoría de edad, entre los 18 y los 30, mientras se sienten libres para reinventarse, descubrir su propia personalidad y buscar su sitio.

Tauro

Del 21 de abril al 21 de mayo

Los tauro son personas fieles a aquello que aprendieron en edades muy tempranas. Si en su hogar se recreaban costumbres y hábitos propios, siempre que estén de acuerdo con ellos y les parezcan beneficiosos, los tauro lucharán por mantenerlos posteriormente y recrearlos durante toda su vida. Son conservadores, fieles a un estilo y no les gustan los experimentos ni son demasiado amigos de los riesgos. Su mejor etapa vital es la madurez, y ya desde los 35 comienzan a sentir que tienen las cosas bajo control, que han logrado hacerse su hueco en la vida y que están en disposición de comenzar a convertirse en un ejemplo para las generaciones futuras, para que sus hijos vean en ellos algo tan especial como vieron en sus padres.

Géminis

Del 21 de mayo al 22 de junio

Los nacidos bajo el signo de Géminis siempre tendrán un alma infantil. Su carácter puede madurar, pero perdura en ellos una brizna muy importante de ilusión desmedida, pasión inocente y deseos de conquistar el futuro. Los géminis son personas alegres que no suelen ver barreras y que, sin embargo, suelen inspirarse en su infancia porque es una época de su vida en la que generalmente se sintieron felices. Los géminis tienden a disfrutar de la crianza, pues es una forma de cerrar el círculo y revivir con los hijos las experiencias que les marcaron en sus edades más tiernas.

Cáncer

Del 23 de junio al 23 de julio

A los cáncer no les gusta excesivamente las emociones fuertes y superfluas, son fieles a las vivencias naturales y sencillas, aprecian por encima de todo las relaciones humanas y pasar buenos ratos con quienes aman. En este sentido, su momento vital más pleno es la vejez, cuando han recorrido un largo camino, han aprendido madurar y rodearse de personas que valen la pena, y es entonces cuando la vida les devuelve toda la paciencia que supieron invertir en sus años de juventud.

Leo

Del 24 de julio al 23 de agosto

Cuando un leo siente que ha llegado el momento de vivir ya ha decidido las cosas importantes que marcarán su vida. Ya ha terminado sus estudios, probablemente ya conoce a quien será su pareja por el resto de su vida, y tiene muy claro donde vivirá. Los Leo son plenos al llegar a los 30 años, una etapa vital donde las responsabilidades comienzan a establecerse, se ve cercano el momento de tener descendencia, pero aún se goza de cierta libertad y poder de dar un giro radical, que nunca hará, pero que es muy reconfortante guardar como si de un comodín se tratara.

Virgo

Del 24 de agosto al 23 de septiembre

Los virgo nacen con cierta seriedad conferida por su signo zodiacal. Les gusta el humor pero no son amigos de ser el centro de una ironía ni de un chiste surrealista. Por tanto, los virgo no aprovechan ni añoran su infancia, tampoco su adolescencia. Cuanto más adulto es su entorno, más acorde con su forma de ser se sienten, porque el tipo de conversaciones, objetivos y referentes se vuelven más serios, ordenados y calmados. Porque si algo caracteriza a los virgo es la necesidad de tenerlo todo controlado, que el orden reine su existencia, y cuanto mayores son, más coherentes son estas normas.

Libra

Del 24 de septiembre al 23 de octubre

La balanza de libra suele decantarse siempre por los placeres de la vida. Vivir la juventud es una máxima de libra, sea cual sea su edad. Son personas que nunca envejecen del todo porque guardan a buen recaudo la esencia de un espíritu joven y la ilusión infinita por lo que les deparará la vida. Ser libra significa mantener intactas ciertas gotas de su adolescencia, inocencia y deseo sobre el mundo que les rodea, pureza y sed de descubrimiento.

Escorpio

Del 24 de octubre al 22 de noviembre

Escorpio es un signo donde encontramos una gran excepción a todos los demás cuando nos referimos a qué época de su vida simboliza mejor su carácter y, por tanto, saca más provecho de ella. Los nacidos bajo el signo de Escorpio mudan la piel varias veces en su vida, nunca son los mismos pasados los años, y de forma muy especial son capaces de crear ciclos en su vida y repetir errores, volver a tirar los dados y jugárselo todo a la suerte, de reír con inocencia y de fingir falsa madurez. Los escorpio no son dueños de ninguna época en concreto, porque transitan por todas con gran soltura y disfrute.

Sagitario

Del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Sagitario es meticuloso, planea su vida con regla y ama los detalles en los que pueda invertir cariño y esfuerzo. Por esa razón, sagitario es un signo adulto, con un carácter calmado, reflexivo y bienintencionado. Los nacidos bajo este signo desarrollan un saber estar muy especial desde que están en la cuna, observan en silencio, aman con los ojos cerrados, y ponen todas sus ilusiones en que la marea les lleve donde deba. Los 40 son los años más óptimos para este signo.

Capricornio

Del 23 de diciembre al 19 de enero

Los nacidos bajo Capricornio están tocados por la juventud, son ágiles, suelen estar interesados por los deportes, gozan de pasión en el amor y demuestran un encanto alegre en sus relaciones sociales. Cuando los capricornio echan atrás su mirada al término de sus vidas sienten añoranza y pasión por su juventud, y la sienten muy real y presente, porque nunca se separaron del todo de ella ni se desprendieron de las sensaciones que vivieron.

Acuario

Del 20 de enero al 19 de febrero

Un acuario no miran al futuro ni al pasado, vive en el presente. Cualquier época en la que se sitúen puede ser la que marque su vida a fuego. Son felices con lo que tienen delante, cosechan poca memoria sobre momentos pasados y no ponen su esperanza en lo que llegará. Por este motivo, los acuario no tienen una época predilecta o con la que más se identifiquen. Sin embargo, son seres que transitan por la vida desde su infancia como si subieran una montaña, y llegados los 35, como si la bajaran. Dos grandes capítulos marcarían la historia de sus vidas, la de la infancia-juventud, y edad adulta-vejez.

Piscis

Del 20 de febrero al 21 de marzo

Un piscis es ilusión, es pura infancia. Las decisiones que tome para toda su vida serán el reflejo de su felicidad, temores y sueños cuando apenas levantaba unos palmos del suelo. Viven con tanta pasión y ahínco la edad más tierna de sus vidas que cuando crecen mantienen siempre un halo de inocencia, brillo por creer en lo imposible y pasión por quienes consideran sus maestros o antecesores.