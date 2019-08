Clave: mirá como será el mes de Virgo, que recién comienza, para cada signo

Cuando el Sol ingresa a Virgo es el mes donde refinar, todo aquello en lo que se viene trabajando arduamente, este es el momento para dar la finalización. La energía de este signo lleva a la pulcritud, impecabilidad, sentido práctico, analítico y con gran poder de síntesis.

CARTA MES VIRGO.

Un mes para poner atención en esas partes estructuradas en detalles que no dejan llegar al final de una obra o proyecto, es momento de conectar con algún estudio, taller, curso que aumente y beneficie las tareas diarias laborales, tener sentido de autocrítica, humildad para aceptarse tal cual sos. Saber analizar un tema, para llegar a una investigación profunda, resolviendo, donde existe un pequeño detalle que se nos escapó.

Aries - Quirón

Observa si es conveniente salir en busca de lo que te falta en este momento. Tomá atención en las transformaciones que han sucedido en este último tiempo y que aún falta un tema que transformar, tu visión necesita regular algún detalle para tomar ese camino nuevo que buscás. Dejá y esperá que algunos cambios se manifiesten por si solos, no está todo dicho. ¿Es necesario ir tan lejos para conseguir lo que querés?

Tauro – Luna - Urano

La energía femenina lunar está en Tauro junto a Urano, en este comienzo del mes Virgo; si valorás lo que tenés, podés encontrar sentido de aprovechar los cambios repentinos, descubriendo capacidades que ayuden a tu profesión o un modo de reconocimiento en tu ambiente social.

Lo que poseés como talento tenés que hacerlo valer, descubrí el modo de darlo a conocer, tenés que identificar tu estilo y sin dudar afianzarlo, insistiendo en el reconocimiento de todos. ¿Te mirás al espejo y encontrás todos tus talentos?

Géminis

Sos capaz de activar grupos donde organicen objetivos y proyectos con un mismo sentir, una misma pasión. Observá las capacidades de cada una de las personas con las que trabajás en grupo y ordená a cada uno por sus habilidades, poné tu mejor voz de mando, mostrá tu corazón y valentía; así tendrás quienes te sigan, o lo que no compartan tus ideas y renuncien. Finalizá y salí de tus dudas. ¿Te atrevés a perder para ganar?

Cáncer - nodo

Viendo tu ambiente familiar, ellos están en situaciones de cambios profundos; es tu misión la capacidad de contener, pero antes toma tu tiempo para estar bien, seguro de tí mismo, afrontá los obstáculos como grandes desafíos a vencer, no esperes aprobación, cuidá y protegé los tuyos como mejor lo creas. Prepará tu conexión con tu fe en lo superior o divino, es allí donde está el detalle que te fortalece, para ser guardián de una nueva etapa. ¿Creés en la ayuda de una energía espiritual, como canal de asistencia ante los cambios que llegan?

Leo - Mercurio

Si decaés por no ser correspondido en tus ideas y propuestas para organizar, dejás de dar tu gran colaboración a quienes tienen otro pensamiento ideológico. Tomá un espacio para dar lo mejor de vos con humildad, en actitud de servicio y entrega, sabiendo que estás pensando en el bien común.

Tu orden mental, puede aprender y complementar el orden de otros. ¿Aceptás dejar tu trayectoria, tus títulos y colaborar con los que más necesitan de tu experiencia?

Virgo Sol – Venus - Marte

El Sol junto a Venus, Marte y el 29 de agosto ingresa Mercurio a Virgo. Toda esta reunión zodiacal pide de tu colaboración, saber usar tu sentido real y simple de la vida te habilita a disfrutar más y cansarte menos. Es un año para cuidar de los que te necesitan, sin perder tus espacios; comprometerte con el trabajo diario que te nutre afianzando tu profesión. La salud tema también fuerte en este signo se verá potenciada, con las disciplinas que cuidan el cuerpo: ejercicios, buena alimentación y descanso. Este año afina y refina tu personalidad guiada por tu alma sensible y comprometida, primero con tu ser y los seres que necesitan tu asistencia y cuidado. ¿Este año estás dispuesto a confiar en tus capacidades? Dejá de decir que no estás preparado.

Libra

Estar en lo pequeño y no ver tu grandeza, te coloca en lugares de desvalorización. Finaliza de mucho y pequeño, ve por lo grande y único. Si conocés las técnicas y las practicas desde tiempo plantea, expresá tus necesidades. Si no te valorás y lo mostrás, no serás reconocido y ubicado en donde te mereces estar. Luchar no es pelear, armonizar es dar tu parte y recibir del otro lado la otra parte. Crecer, es encontrar espacios independientes, cada ciclo nuevo de madurez produce algún soltar, dejando el dolor atrás. ¿ Podés confiar en la asistencia en algo superior que te acompaña? ¿Te atreves a estar solo?

Escorpio

Los vínculos de sangre son los más fuertes y difícil de romper mas allá de que sean buenos o malos; amar intensamente, te lleva a esos lugares de apego, que quizás los otros no perciban, pero lo que manifiestás; es que no podés vencer la necesidad de control de todo lo que sucede en tu ambiente. Si expresás simplemente tus deseos y pensamientos a quienes comparten la vida con vos podrán entender esa sensibilidad profunda que poseés.

Dejá de estar en detalles que te dispersan, de tu dirección a seguir. Mirá con amplitud; todo unido forma algo más importante que tu miedo a no ser amado. ¿Podés mostrar tus sentimientos más profundos y que todo fluya en una transformación sanadora?

Sagitario - Júpiter

Detalles y recuerdos de la niñez son la potencia para encontrar espacios de disfrute y amor con los más pequeños, los jóvenes. Disfrutar y jugar no tiene edad, date la oportunidad de dejar las responsabilidades más complejas y compartí momentos para reencontrar ese niño olvidado en vos. Sé sencillo en tus verdades, en tus pensamientos, creencias, cuando lo ves complejo, se alarga el proceso para finalizar, aquello que con simpleza se facilita. ¿Aceptás las ideas que no coinciden con tu modo de vida?

Capricornio – Saturno -Plutón

Estás en tu mejor momento de resurgir de aquello que viene cambiando en lo más profundo de tu ser. Seguí resistiendo, lo que sea un desafío, un proyecto a finalizar, la experiencia siempre trae maestría, refina tu sabiduría interior. Seguí practicando como ser flexible, buscar una nueva versión de vos mismo, que cambia rutinas y acepta que tu poder está en la disciplina, constancia con que actuás a diario. ¿Te animás a practicar alguna practica, que ayude a la flexibilidad de tu cuerpo y conectes con tu alma?

Acuario

Buscar formatos de pareja, en estos tiempos donde la forma de matrimonio y familia están mutando, puede ser el inicio a vivir una diversidad no aceptada por los formatos tradicionales en los ambientes familiares o sociales. Es tiempo de paciencia, revisando como rearmar tus vínculos de pareja y el encuentro de un compañero, que cumpla con el deseo de compartir el mismo camino. La complementación es de los que tienen la capacidad de aceptar humildemente, diferencias y crear un nuevo modo de ser juntos. ¿Podés aceptar que tus ideas geniales necesitan ser revisadas por otro para llevarlas a cabo?

Piscis - Neptuno

Es tu momento para revisar y proponer un nuevo ciclo en tu vida, la experiencia, lo vivido, deja huellas pero también aprendizajes. Utilizá tu memoria emocional, para recordar como superaste obstáculos; tu sensibilidad conecta con un mundo sutil que encuentra esa práctica espiritual y reconciliadora con tu ser y tu bondad del alma. Si dudás es por que tratás de razonar lo que sentís. ¿Podés aprender a discernir entre la ilusión y el verdadero camino de tu destino?