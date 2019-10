Para ellos nunca nada está del todo bien: estos son los signos más perfeccionistas

La mayoría de los humanos persigue la perfección para sí mismos o en los demás; anhelar obtenerla es un acto subjetivo de constancia y disciplina, empeñarse con conseguirla a toda costa puede acarrear muchos desencuentros, sobre todo contigo mismo.

Ser perfeccionista es considerado a veces como una cualidad, sin embargo el exigirnos demasiado puede acarrear consecuencias bastante negativas, como estar en un estado de estrés constante, vivir más angustiados y más que nada no disfrutar de los éxitos obtenidos.

Hay signos del horóscopo que se distinguen de los demás por anhelar y perseguir esa perfección más que los otros, y hay aquellos que no reflejan esta búsqueda, al contrario, son más sueltos consigo mismos al grado de la holgura, lo que se refleja en su carácter y cualidades.

Lo interesante es que estos doce signos zodiacales se pasean de un extremo al otro. Conócelos:

Aries

No persiguen la perfección en todo, pero tampoco son indiferentes ante todo. Se preocupan por cumplir su parte, y si algo hecho por otro está mal o incompleto, no asumirán la responsabilidad en absoluto, sino que solamente se limitan a cumplir con su parte del trabajo.

Tauro

Tendrá solamente una o dos cosas en su vida a lo que se dedicará plenamente y cuidará hasta el mínimo detalle. Pero si se le pide un favor, lo hará pero sin muchos detalles. Tauro no vive de la opinión de la gente, cumple lo que le corresponde y ya.

Géminis

Se exige a sí mismo la perfección, trata de hacer todo perfecto, pero no exige a otros lo mismo. Es por ello que es normal que Géminis sea mejor persona con sus amigos, más servicial con su pareja y también más colaborador con su familia. Lo que hace Géminis lo hace de corazón.

Cáncer

Tiene ansias de perfección, pero es una perfección inconclusa. Pretende alcanzar la perfección en lo que hace pero le cuesta salir de su línea de aprendizaje. No toma mucho en cuenta lo que hay por fuera de los espacios de aprendizaje.

Leo

Se esfuerzan al máximo, sin embargo, tienen muy en claro que no existen las cosas perfectas para la humanidad completa. De ellos no se dirá que no intentaron hacer las cosas a la perfección, se entregan con todo. Y si aprecian o reconocen lo que hicieron, ya no es cosa que les quite el sueño.

Virgo

Persiguen constantemente la perfección y esto va desde su propia imagen, hasta la elección de pareja o amistades. Pero siempre, al final de varias relaciones logran entender que la perfección se descubre en pareja cuando se ama sin importar lo demás.

Libra

Anhelan la perfección pero no para ellos mismos, sino para la sociedad. Se preocupan por todo lo que ocurre a su alrededor y esto los hace meter mano para buscar la mejora de todo lo que los rodea.

Escorpio

Cambia rápido de opinión en el tema perfección. Hoy dirá que la cocina no hay que hacerla rápido sino cuidar cada detalle y hacerla bien y mañana dirá que hay que terminar todo rápido.

Sagitario

Se impacientan rápido si no consiguen los resultados deseados, lo que los hace principalmente perfeccionistas. Un área clave es la planificación, pero no se pondrán mal si algo sale mal. En la próxima oportunidad lo harán mejor.

Capricornio

Desean la perfección y dirán que la persiguen, pero no es cierto. Esperan que las cosas se den perfecto pero que otros la hagan de ese modo. Difícilmente toman el mando.

Acuario

Lo buscan y lo intentan, pero se resignan a que las cosas salgan como tienen que salir. Aplican este principio en su vida personal al igual que en otras áreas de la vida y trabajo.

Piscis

Asumen que son humanos con errores y fallas, pero en su hogar buscan que salgan las cosas a la perfección. Los padres de Piscis son de los que revisan el cuaderno a sus hijos todos los días y revisan la cocina antes de acostarse para que no quede algo sucio.