¿El trabajo más espeluznante?: mirá cuánto dinero entregan a quien mire 13 films de terror

En el marco de una nueva celebración de Halloween, una empresa ofrece 1300 dólares para quienes se animen a mirar 13 películas de terror en la temporada. ¿El objetivo?, comparar el miedo que originen producciones de mayor y menor presupuesto.

Según informaron desde Finance Buzz, "para que una película te ponga los pelos de punta y te cause escalofríos en la espalda, no se trata sólo de efectos especiales de alta gama. La mayoría de las veces, las películas de terror dan miedo por su historia, no por su presupuesto". El pago para los valientes incluye también el costo de ver los films.

Con el fin de chequear la frecuencia cardíaca, los contratados usarán un reloj Fitbit mientras observan las películas y también deben clasificar las cintas según el presupuesto con el que se elaboraron.

Quienes resulten seleccionados para el trabajo, deberán ver entre el 9 y el 18 de octubre las siguientes producciones:

- Saw

- Amityville Horror

- A Quiet Place

- A Quiet Place Part 2

- Candyman

- Insidious

- The Blair Witch Project

- Sinister

- Get Out

- The Purge Halloween (2018)

- Paranormal Activity

- Annabelle

(Fuente: Telefe Noticias)