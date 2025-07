Procesan al expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros

El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por negociaciones incompatibles con la función pública. La causa investiga el decreto que favoreció a Nación Seguros y generó millonarias comisiones para un círculo cercano al ex mandatario.

El ex presidente Alberto Fernández fue procesado este miércoles por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “el escándalo de los seguros”, una trama de presuntos negocios irregulares durante su gestión. El magistrado también le impuso un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283.

El procesamiento fue dictado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor, por haber firmado el decreto 823/21, que eliminó el sistema de coaseguro y concentró en Nación Seguros el negocio millonario de las pólizas estatales. La medida, según determinó Casanello en un extenso fallo de más de 400 páginas, favoreció a un grupo reducido de intermediarios con estrechos vínculos con el entorno presidencial.

Entre los procesados también figuran el empresario Héctor Martínez Sosa y su pareja María Cantero, histórica secretaria privada de Fernández, cuya designación en la Casa Rosada fue cuestionada por el juez. Casanello consideró que su incorporación generó una “confusión de intereses” y que “su solo nombramiento (…) suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”.

Según la investigación, Martínez Sosa utilizó su cercanía con el entonces presidente para obtener contratos con al menos 19 organismos públicos entre 2019 y 2023. Sus empresas y operadores cobraron $2.297 millones en comisiones —el 60% del total pagado por el Estado en ese período—, mientras que sólo entre 2019 y 2023 recibió $366 millones, cifra que se eleva a $416 millones si se suman los pagos realizados en 2024.

El juez también procesó a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, y a otros ex funcionarios del directorio: Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos. Además, están involucrados Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos, ambos ex responsables del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que tuvo un rol clave en el reparto de las comisiones por las pólizas.

En cambio, Casanello dictó la falta de mérito para varios empresarios, entre ellos Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Hernán Beretta, Javier Rodríguez Gómez, Ricardo Clement y Laura Crisafulli.

La causa cambió de juez en febrero de este año, cuando venció la subrogancia de Julián Ercolini. Casanello asumió el expediente en un momento clave, cuando ya se habían tomado las declaraciones indagatorias, y decidió revisar a fondo toda la documentación, ordenar nuevas medidas de prueba y abrir otras líneas de investigación.

La resolución judicial representa un duro golpe para el ex presidente Fernández, quien deberá ahora enfrentar un proceso penal en una causa que revela una posible utilización de la estructura estatal para beneficiar a privados con conexiones políticas y personales.