Viral en TikTok: perdió la patente durante la tormenta, fue a buscarla y sucedió algo totalmente inesperado

A primera vista, era imposible distinguir, en la gran cantidad de agua acumulada de color marrón, la patente; finalmente, gracias a una moto que generó una ola, apareció el objeto perdido.

Muy contento, Matías exclamó: “¡No te creo, no te creo, no puede ser, decime que es la mía!”.

El clip se hizo viral y superó los 2 millones de reproducciones y los 200.000 “me gusta” en TikTok.

Los cibernautas dejaron toda clase de comentarios sobre la actitud de Matías y sus amigos: “Hombre encontrar patente, hombre ser feliz”; “Gracias al de la moto fue, ehhh”; “Es mejor dos horas ahí pescando que un mes haciendo cola en el registro”; Cuando encontró la patente fue como la final del mundo, jajaja; “Todo el video es excelente, JAJAJAJAJA”; “Tan Lanús que duele”; “Mañana a jugar al 866 en Provincia, jajaja”; “Menos mal que la encontraron: 10 luquitas me salió hacerla la semana pasada. Me alegro por vos que no perdiste las esperanzas”; “Esos si son amigos: se tiran a buscar la patente y se festeja como un gol”; “Excelente grabación y comentarios perfectos”; “Me encantó su video, chicos, lo buenos pibes que parecen ser”; “Hasta yo grité de la emoción. ¡Que genios! Es marea baja, jajajaja”.