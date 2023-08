Video: el original método de una maestra para enseñar ESI

En las imágenes se la puede ver a Eugenia al mando de la clase cuando entona la letra de la canción acompañada de sus alumnos, a quienes se los escucha muy entusiastas y alegres. Dicha música fue utilizada como una herramienta poderosa para transmitirle un claro mensaje a los más pequeños sobre en cómo deben imponer límites sobre su cuerpo.

Una maestra se volvió viral por el original método con el que les enseña ESI a sus alumnos pic.twitter.com/5WvMFbbEvv — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 7, 2023

“Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber. No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer”, comenzó la composición. Seguido a eso decía: “Si alguien se me acerca y me quiere tocar, y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo no. ¡Fuerte digo no! Y cuento sin miedo lo que me pasó”.

Los estudiantes se aprendieron la canción de principio a fin y acompañaron a su maestra a entonarla sin ningún tipo de problemas. “Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas”, continuó. “Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo solo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar”, finalizó.

En cuestión de pocas horas la publicación se volvió viral en la red social china ya que alcanzó más de 270 mil me gusta y casi 3 mil comentarios, de otras personas que se sorprendieron por completo por el original método que usó la docente. “¡Cando hablamos de ESI hablamos de más seños como ella! Una genia”, comentó una joven. “No paro de llorar, que divina manera de llegar a los niños con estas cosas tan importantes”, agregó otra. “Me hizo emocionar”, acotó otra internauta.