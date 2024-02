Una influencer de TikTok estaba sola y grabó algo aterrador

La joven subió el video a su cuenta oficial de TikTok con una advertencia “Las brujas no existen pero que las hay, las hay...”.

En poco tiempo, la grabación tuvo más de 2.9 millones de reproducciones.

El video que subió la joven a TikTok:

Los cibernautas dejaron sus opiniones sobre el inquietante y aterrador fenómeno: “Es una señora grande que te dice que está todo bien. Una viejita”; “Para mí es la voz de una mujer que dice: ‘Está todo bien’”; “Yo entendí ‘está todo bien’, capaz algún familiar fallecido andaba por ahí”; “Se escuchan dos voces. Cuando ella dice ‘ves ahí el techo...’, se escucha ‘a ver’, y después se escucha ‘está todo bien’ y otra vez ‘sí, está todo bien’, primero un hombre y luego una mujer”; “A mí me pasó que estaba haciendo un video de un sillón de mi suegra trascendida y se escuchó ‘hace mucho tiempo de eso’”; “A mí me pasó lo mismo, pero con un audio que le estaba mandando a mi prima y cuando hablo luego se escucha mi voz, pero en ese momento no hablé”; “En la ventana se refleja una señora vestida de rosa”.