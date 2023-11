Todas las definiciones sobre el debate presidencial entre Massa y Milei

La Cámara Nacional Electoral (CNE) definió este miércoles todos los detalles del tercer debate presidencial de cara al balotaje del 19 de noviembre. Se establecieron temas, ubicaciones de los candidatos - Sergio Massa y Javier Milei- y finalmente se confirmó que no podrán tener apuntes escritos a la hora de la contienda discursiva.

Los candidatos presidenciales competirán discursivamente el próximo 12 de noviembre - una semana antes de los comicios- en un debate sin precedentes desde que se dispuso la obligatoriedad por ley de este tipo de actos en 2016: el libertario y el ministro de Economía podrán interrumpirse y hablarán sin un orden específico.

En representación de Unión por la Patria asistieron Juan Manuel Olmos y Santiago García Vázquez, mientras que por La Libertad Avanza estuvo Karina Milei, quienes firmaron y acordaron el reglamento oficial del tercer debate presidencial tras la reunión de los equipos técnicos.

Estructura

El bolillero definió que Milei de La Libertad Avanza se ubicará en el atril de la izquierda y Massa de Unión por la Patria, en la derecha; el tigrense abrirá el debate con sus dos minutos de introducción y el economista será el encargado de concluir el acto con dos minutos de cierre.

Después de los dos minutos de presentación habrá seis ejes temáticos de 12 minutos cada uno. Sin un orden preestablecido, los competidores contarán con seis minutos para administrar a su elección pero podrán exponer únicamente hasta dos minutos de manera consecutiva. La televisación, en tanto, mostrará un contador que registrará el tiempo de cada orador.

La estructura, entonces, estará conformada por cuatro bloques:

Dos minutos de introducción

Primer bloque compuesto por tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno (Economía, Relaciones Exteriores y Educación y Salud)

Segundo bloque compuesto por los otros tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno (Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia)

Dos minutos de cierre

Tanto la estructura del debate como los seis ejes temáticos -Economía, Relaciones de Argentina con el mundo, Economía, Educación y salud, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos humanos y convivencia democrática- fueron consensuados por los equipos de campaña de ambos candidatos y, a diferencia de los dos primeros debates, no hubo injerencia por parte del Consejo Asesor para la confección del formato.

Movimiento por fuera del atril

Como anticipó Ámbito, los candidatos van a poder moverse en un espacio limitado por fuera del atril. La izquierda será el espacio reservado para el libertario, y la derecha, para el ministro. En tanto, el primero en hablar será Massa con su minuto de apertura, mientras que Milei va a ser el último que exponga en el debate.

El careo entre los referentes de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA) tendrá similitudes con el debate presidencial entre Lula Da Silva y Jair Bolsonaro, aspirantes a la presidencia en Brasil en las elecciones de 2022. En esa oportunidad, los dirigentes brasileños protagonizaron un tenso debate con acusaciones, discusiones cara a cara y hasta contacto físico.

Ahora, la Cámara Nacional Electoral (CNE) estableció que no se debatirá frente a frente, sino que cada uno tendrá un espacio preestablecido para moverse por fuera del atril e interactuar de una forma inédita con la audiencia y con su competidor.

En diálogo con este diario, el secretario de la CNE, Sebastián Schimmel, confirmó la novedad: "Esto es una innovación con respecto a los anteriores debates que hicimos. Esto tiene que ver con que es un debate de segunda vuelta con sólo dos contendientes y los dos equipos de campaña estuvieron de acuerdo con moverse por zonas determinadas del escenario. Se podrá mover el candidato que está en uso de la palabra, no el otro candidato".

Interrupciones y micrófono abierto

La otra característica innovadora con la que cuenta el tercer debate presidencial 2023 se centra en la libertad a la hora del debate y el intercambio entre ambos competidores. Tanto el oficialista como el opositor tendrán su micrófono abierto en los 12 minutos de cada eje temático y se podrán interrumpir en cualquier momento de la exposición, siempre y cuando sea "de manera ordenada".

Según Schimmel, "se podrán interrumpir la cantidad de veces que quieran. No deben interrumpirse mientras el otro está haciendo uso de la palabra. Tiene que ser un intercambio ordenado para que no hablen al mismo tiempo, porque recordemos que se trata de una instancia institucional para llevar información a la ciudadanía. Pueden alternar la palabra la cantidad de veces que quieran con la única condición de que cada candidato no puede utilizar más de dos minutos en el uso de la palabra".

"Los candidatos son los que tienen que llevar información al electorado, con lo cual, está bajo la responsabilidad de los propios candidatos llevar un mensaje claro que no sea superpuesto y que no implique descontar el tiempo en el uso de la palabra", agregó.

Planos y televisación

Si bien se especulaba con una filmación similar a la de un show televisivo, con planos y tomas acordes a lo sucedido en el momento, la Cámara Nacional Electoral (CNE) le confirmó a Ámbito que los candidatos tendrán a su disposición dos cámaras que filmarán al orador en un plano entero.

"No es que las cuatro cámaras pueden tomar indistintamente al hablante. El debate tendrá planos mas amplios porque será un acto en el que el participante podrá salir del atril y desplazarse. Está previsto que para cada uno de los dos candidatos haya un plano con una cámara que toma a los dos candidatos de cuerpo entero, además de una cámara que los toma a los dos. Al momento de hablar, cada candidato va a ser tomado por estas cámaras", explicó el secretario de la CNE.

Moderadores

El organismo electoral le confirmó a Ámbito lista de los cuatro periodistas moderadores del tercer debate presidencial: Luciana Geuna (Canal 13), Pablo Vigna (TV Pública), Érica Fontana (Telefe) y Antonio Laje (América), quienes integraron la lista de suplentes en los eventos anteriores, moderarán un debate con mayor dinamismo e interrupciones, pero con sólo dos participantes.

Los moderadores sólo intervendrán si alguno de los candidatos hablan más de dos minutos. En el último bloque cada postulante tendrá dos minutos para finalizar su participación.

La designación de los periodistas se dio a partir de una reunión de trabajo con los representantes de cada uno de los candidatos. Los nombres, en tanto, fueron propuestos por los principales canales de aire, la Asociación de Teleradio difusoras Argentinas (ATA) y el Consejo Federal de la Televisión Pública luego de un encuentro entre los integrantes de la Cámara Electoral y los jefes de noticias de las emisoras.