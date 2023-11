TikTok: una modelo se tatuó el nombre del novio en la cara y generó polémica

La grabación, con el descriptivo título de “Tatuarme el nombre de mi novio en la cara”, tuvo más de 24 millones de visitas.

Influencer hace lo impensable: Se tatúa la cara por amor

Por supuesto, de inmediato se generó una gran polémica, con personas que apoyaron a la joven y otros que aseguraron que todo era una mentira para ganar seguidores: “A Kevin le encantará, pero tu próximo novio lo odiará”; “Te arruinaste la cara para siempre”; “El número de personas que comentan pensando que es real me hace llorar por la sociedad”; “Yo ni loca, ni el nombre de mi hijo me tatuaría en la cara: lo tengo en la parte de la muñeca pero ahí jamás”; “Esto no puede ser amor”; “La verdad, no sé si esto es verdad o no, pero si es verdad, hay que estar muy mal para llegar a estos extremos”; “La mejor muestra de amor posible: yo lo haría por mi mujer, pero no me animo”; “Mucho dolor para dedicárselo a tu novio: ¿y si mañana se pelean? O sea, debiste haberlo pensado mejor, Ana”; “A mi me suena a cuento chino”.

Ante la gran cantidad de cuestionamientos recibidos, Ana subió 5 videos más para responderle de manera personalizada a diferentes personas que le habían escrito para cuestionarla.