TikTok: se subió al auto equivocado y su error se convirtió en lo más visto del día

El problema es que el hombre regresó, pero con el vehículo equivocado. Al ver la patente, Agustín se dio cuenta del error y, tras increpar a su amigo diciéndole “no podés robarte un auto”, fueron a subsanar el error.

Caballero subió el video mostrando toda la situación con una irónica descripción: “Qué lindo arrancar el 2024 de esta forma”.

La grabación ya acumuló más de 750 mil vistas en TikTok y generó innumerables comentarios de los cibernautas que se preguntan cómo terminó la historia, porque el video solo muestra a los dos amigos acercándose al lugar donde debería estar el vehículo estacionado y se corta ahí: “Necesitamos parte 2 o history time”; “¡Necesito saber que pasó! A mí en el 2014 me pasó lo mismo. Un chabón se llevó mi auto porque se confundió, jajajaja. El mío era blanco, el del chabón verde”; “Necesito saber si recuperaron el otro, y si el dueño del equivocado se dio cuenta, jajaja”; “Una vez me pasó que mis viejos estaban en el súper y yo quería irme al auto… Vi uno y me subí, puse música y vi que mis viejos cuando salieron esperaban afuera en otro auto igual”.