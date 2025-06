Tensión en Comodoro Py: la Justicia pidió seguridad para la detención de Cristina Kirchner y la movilización

El escenario político y judicial se recalienta a la espera del miércoles, cuando Cristina Kirchner se presente en los tribunales federales de Comodoro Py. En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal 2 envió oficios formales a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al titular del área en la Ciudad, Horacio Giménez, solicitando medidas extraordinarias de seguridad tanto por la detención de la ex mandataria como por la marcha que convocaron agrupaciones kirchneristas y gremiales desde su casa hasta Retiro.

A la par, también se notificó a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, que opera como alcaidía en el mismo edificio judicial. Allí podría quedar alojada la ex presidenta en el momento de su detención, mientras se define su situación procesal.

Cristina Kirchner pidió cumplir la condena en prisión domiciliaria, en su departamento de la calle San José, en el barrio porteño de Monserrat. Su defensa argumentó razones de seguridad, edad —tiene 72 años— y el intento de magnicidio que sufrió en 2022. A la vez, solicitó que no se le imponga el uso de tobillera electrónica.

El tribunal ya pidió al Ministerio de Seguridad posibles lugares de detención alternativos, acordes al perfil de la ex mandataria. Esa información fue remitida en sobre cerrado y está bajo resguardo.

Mañana martes será un día clave. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tienen previsto presentar su dictamen sobre el pedido de arresto domiciliario. Si bien el tribunal les dio cinco días hábiles a los condenados para presentarse —plazo que vence este miércoles—, los fiscales ya habían reclamado la detención inmediata. Todo indica que se opondrán nuevamente a la domiciliaria.

En paralelo, el Gobierno nacional busca evitar que Cristina Kirchner concurra personalmente a los tribunales. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó públicamente que sería razonable notificarla en su domicilio para evitar tensiones innecesarias. "Me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin que la ex presidenta tenga que concurrir hasta los tribunales. Eso no va a generar nada positivo", sostuvo en diálogo con A24.

Sin embargo, el Tribunal hasta ahora se mantiene firme en su decisión: todos los condenados deben presentarse en Comodoro Py sin excepción.

La movilización prevista para el miércoles promete ser masiva. Fue convocada por La Cámpora, sectores del peronismo, sindicatos y organizaciones sociales, que acompañarán a la ex presidenta en su llegada a los tribunales. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad ya prepara un fuerte despliegue de fuerzas federales para contener posibles disturbios.

Todo dependerá ahora de lo que resuelva el tribunal: si otorga el beneficio de la prisión domiciliaria antes de que Cristina Kirchner llegue a Comodoro Py, podría calmar los ánimos en las calles. Si decide hacerlo una vez que esté en tribunales, el operativo será más complejo y la tensión política mayor.

Sea cual sea el escenario, los próximos días marcarán un nuevo capítulo en la historia judicial de la ex presidenta y podrían tener impacto en el tablero político nacional.

Fuente: INFOBAE