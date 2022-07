Prat Gay liquidó a Batakis hablando de "limpiarse el traste"

“El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar" , cuestionó irónicamente el ex ministro de Economía en CNN y continuó: "Resulta que nos tenemos que sacrificar y cuando vamos al baño no limpiarnos el traste con papel higiénico para que haya un puesto más de trabajo. Es un absurdo".

Los comentarios surgieron luego de que Silvina Batakis respaldó el cepo dólar que se impone para los argentinos que viajan al exterior con una frase bastante polémica: “El derecho a viajar colisiona con el derecho a los puestos de trabajo”.

De inmediato la oposición tomó partida sobre dicha frase y cruzaron a la actual ministra que solo lleva 4 días cumpliendo su rol: "No es que un derecho colisiona con otro, sino que el cepo rompe todo”, definió Prat-Gay.

“Para ellos el cepo es un camino de ida, una convicción, un mantra. Creen que pueden administrar", criticó y luego recordó que Alberto Fernández se había mostrada en contra de las restricciones.

“La crisis se está acelerando. Es una crisis política montada en errores del principio de la gestión. Es una crisis de confianza en las autoridades, gatillada por la pelea que vemos a cielo abierto entre el Presidente y la Vicepresidente", manifestó el ex ministro.

Por último, explicó que este tipo de incertidumbre genera mucho impacto en los comercios ya que no pueden tener precios de referencia: “La desconfianza llega al nivel de no considerar el peso. Y no saber cuánto valen las cosas hoy y cuánto van a valer mañana. Pusieron al Central a atajar los penales, que no da confianza, sino todo lo contrario. Cuando el Central se convierte en el único recurso", concluyó.