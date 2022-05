Policías balearon a un rugbier; Berni "por ahora" los banca

Sin embargo, el funcionario pidió esperar que el fiscal Federico Soñora, a cargo de la fiscalía N° 4 de Moreno, brinde certezas luego del resultado de las pericias y la reconstrucción del recorrido del joven para indagar a los policías.

El fiscal primero esperará la intervención quirúrgica a la que será sometido el joven, para tomarle declaración a él y luego a los dos policías que intervinieron en el operativo, que según contó Berni fueron separados de la fuerza de manera preventiva.

"Tengo serias dudas que el personal haya actuado bajo mala praxis, por todos los elementos de prueba que tengo hasta ahora", sostuvo Berni. Aunque aclaró que la postura puede cambiar si surgen nuevos elementos.

Tomás Kruger tiene 19 años y fue a ver un partido de Rugby. Cuando llegaba al country “Álvarez del Bosque”, donde vive, lo chocó un patrullero. Como quiso escapar, dispararon contra su camioneta a unos metros. Tiene heridas en un brazo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, un patrullero persiguió durante varias cuadras al adolescente, quien intentó ingresar al country Álvarez del Bosque cuando dos policías lo impidieron: le dispararon en las piernas, en el brazo derecho y lo esposaron hasta que llegó su papá.

Según el testimonio de los oficiales de la bonaerense, el joven evadió un control policial, lo que motivó la persecución con tres móviles, según dijo el ministro Berni, quien remarcó que "no dio obediencia a la intimación de parar".

"La versión es que hizo un movimiento como si estuviera armado y también me llama la atención que los dos oficiales hayan reaccionado al mismo tiempo", contó el funcionario durante el reportaje.

Berni pidió no "prejuzgar" el accionar policial y si bien sostuvo que no buscaba "responsabilizar" a la víctima, señaló que "hubo un mal comportamiento de un ciudadano, que tendría que haber parado".

"Me parece que hay que evaluar varias hipótesis. No voy a tomar ninguna medida con los efectivos hasta tanto el fiscal que lleva adelante la investigación determine si hubo o no mala praxis. Por de pronto me parece que no es normal que una persona no pare ante una persecución mucho menos de tres vehículos, por lo tanto el fiscal tiene una tarea muy importante", insistió el ministro de Seguridad de la Provincia.

Por su parte, el fiscal Soñora adelantó que hubo "un accionar irregular de la Policía", por lo cual los involucrados se encaminan a su procesamiento.

En el lugar del hecho trabajaron hasta el mediodía los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo de la investigación por haber agentes de la Bonaerense implicados, que buscaron elementos de interés para la causa en la camioneta del joven.