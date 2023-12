Motochorro les arrebató los celulares mientras grababan un video en TikTok y la filmación se volvió viral

En ese momento, un ladrón bajó de una moto conducida por un cómplice, se abalanza sobre ellas y les arrebata los teléfonos.

La víctima relató que logró tomar al delincuente de la remera, pero se vio obligada a soltarlo al verse amenazada con un arma; sin embargo, continuó persiguiéndolo, hasta que un hombre lanzó un ladrillazo que impactó en la cabeza del ladrón e hizo caer la moto al piso.

De esta forma, las adolescentes lograron recuperar sus celulares, que quedaron tirados en la vereda.

El video se viralizó y los cibernautas dejaron comentarios muy fuertes sobre lo ocurrido: “Hola, a ponerse las pilas con la inseguridad. Basta de impunidad en todo, con narcos, motochorros y demás delincuentes. LAS CÁRCELES NO SON HOTELES, BASTA DE TELÉFONOS Y COMODIDADES PARA LOS PRESOS”; “Yo al celular no le llevo ni al kiosco que está al lado de la casa, solo lo uso dentro de casa, es un dispositivo solo para comunicación, algo caro hoy en día, que los niños y adolescentes no deberían usar hasta la mayoría de edad”; “Era un IPhone 7. No vale 50 mil pesos”.