Milei sobre el kirchnerismo: "A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"

El presidente Javier Milei se refirió a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y volvió a cargar contra el kirchnerismo. “A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con (Mauricio) Macri. Yo no me voy a dejar amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos”, afirmó.

El Ohel Milei visitó la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York en el inicio de su agenda en Estados Unidos

En una entrevista televisiva, el mandatario sostuvo que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y aseguró que fueron ellos quienes comenzaron “con las agresiones”. En ese sentido, explicó que durante su exposición no hubo nada premeditado porque no puede anticipar las reacciones de “sus enemigos políticos”.

“Yo no empecé con las agresiones. Empezaron los 100 cavernícolas que no solo son ignorantes, sino también maleducados y violentos”, lanzó en diálogo con La Nación+.

"No me voy a dejar pisotear por los que arruinaron a la Argentina"



@JMilei se refirió a las agresiones de la oposición en el Congreso.



En La Cornisa

Al comparar su gestión con la del expresidente Mauricio Macri, Milei señaló: “Macri, a quien quiero y respeto, tenía el manual de la perfección y aun así se lo llevaron puesto. Yo no tengo problemas en lidiar ni con las formas ni con el contenido. Hay personas muy básicas, incluso algunos periodistas, que no pueden discutir el contenido del discurso y se detienen en las formas”.

En el plano económico, el jefe de Estado aseguró que, si se mantienen las políticas actuales, la economía podría crecer con fuerza. “Si este gobierno continúa, la economía podría crecer un 8%. No estoy diciendo que somos Suiza, pero bajamos la pobreza un 27% y sacamos a más de 12 millones de personas de esa situación”, sostuvo.

Además, remarcó que los cambios en el mercado laboral implicarán transformaciones en el empleo. “Es cierto que algunos puestos se pierden, pero se van a crear nuevos trabajos en otros sectores. Yo no pienso como un populista ni como los zurdos empobrecedores”, afirmó.

Sobre la inflación, Milei anticipó que espera una fuerte desaceleración en los próximos meses. “Entre julio y agosto la inflación va a empezar con cero”, aseguró, al tiempo que remarcó que “hay que reconstruir el capital de trabajo para poder crecer”.

El presidente también cuestionó a algunos empresarios y apuntó contra el titular del grupo Techint, Paolo Rocca, y el industrial Javier Madanes Quintanilla. “Siempre operaron contra el Gobierno. Mi argumento contra los ‘empresaurios’ es de índole moral: un empresario no puede comprar favores si no hay un corrupto del otro lado”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “A Paolo Rocca le gustaban mucho los gobiernos anteriores. Ojalá los empresarios discutieran mis políticas en la cara. Yo no soy antiempresario”.

Por último, Milei rechazó las versiones sobre supuestas internas dentro de su gestión y las críticas sobre el rol de su hermana, Karina Milei. “Los que dicen que gobierna Karina o que hay internas dicen una tontería. Si todos los que trabajan conmigo pensaran exactamente igual que yo, estaríamos en problemas porque nadie aportaría nada”, afirmó.

“Podemos tener diferencias sobre cómo hacer las cosas y eso es natural. Debatimos todas las ideas. A mí no me importa tener razón, me importa hacer lo correcto”, concluyó.