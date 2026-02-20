viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Las fotos del explosivo que estalló en la Escuela de Gendarmería

El artefacto que provocó cuatro heridos es analizado por la División Explosivos de la PFA. Los detalles del mecanismo.

Por Agencia NA
image

Un paquete explosivo estalló este viernes al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en Paseo Colón al 500, CABA. El atentado provocó cuatro heridos de diversa gravedad, dos de los cuales fueron trasladados a un hospital porteño, y la evacuación de más de 300 personas.

Lee además
La joven asesinada
Crimen

Santiagueño mató a su novia y se atrincheró con el cadáver
la conmovedora historia de punch, el mono bebe que se aferro a un peluche tras ser abandonado por su madre
Video

La conmovedora historia de Punch, el mono bebé que se aferró a un peluche tras ser abandonado por su madre

Ante el episodio, la Policía Federal Argentina fue convocada a analizar la escena: intervino su División Explosivos y su Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, o DUIA, con un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

image

El explosivo estaba disimulado dentro de una pequeña encomienda dirigida a un mayor de la fuerza, con retiro en trámite. El paquete, envuelto en papel madera, había esperado unos seis meses en el lugar, según confirmaron fuentes del caso.

Al cierre de esta nota, los efectivos de la DUIA -que depende del Departamento Federal de Investigaciones, con oficiales de alto rango presente en el lugar- esperaban ingresar al lugar de la explosión -una oficina ubicada en el edificio- para realizar sus primeras pericias. La División Explosivos, mientras tanto, culminaba su análisis.

image

La evaluación determinó que el paquete fue un artefacto autoexplosivo, activado con una batería de 9 voltios. Fue simple pólvora, contenida en un caño de plástico, conectado con dos cables al mecanismo principal.

El mecanismo era tan artero como sencillo: estaba diseñado para volar en cuanto el paquete se abriera. La explosión causó que partes del artefacto cayeran al piso de la oficina.

Por lo pronto, se desconoce el remitente del envío. La DUIA, entre sus tareas, deberá esclarecer la ruta del paquete y cómo llegó a la sala de correos de la Escuela de Gendarmería. También, si el mayor en cuestión es un blanco al azar, un nombre elegido por capricho, o si tiene un vínculo con el atacante hasta ahora desconocido.

Por lo pronto, dos hipótesis resuenan entre los investigadores. La primera apunta a un agente del caos, un terrorista suelto, sin intención alguna más que crear pánico. La segunda, a una posible venganza del hampa. En todo caso, el mayor en cuestión se vuelve el testigo crucial del caso.

Temas
Seguí leyendo

Evacuaron un depósito de Mercado Libre por un paquete "sospechoso"

Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería: al menos cuatro heridos y más de 300 evacuados

Femicidio de la pareja de un sanjuanino en Comodoro Rivadavia: la familia de Valeria Schwab se presentó como querellante

Llevaba 18 fósiles en el baúl: intentaron pasar los restos a Chile y los detuvo la Aduana

El sismo en Mar del Plata "no causó daños ni situaciones de riesgo"

Manosanta cordobés, a juicio por abuso sexual y el vínculo con la muerte de una mujer

Mató a su hijo de 8 años, y apareció muerto en la cárcel

El "Chiqui" Tapia desapareció de las redes tras ser citado a indagatoria y generó repercusión

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
evacuaron un deposito de mercado libre por un paquete sospechoso
Terror

Evacuaron un depósito de Mercado Libre por un paquete "sospechoso"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata
Rumbo al 2027

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata