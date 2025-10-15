Escándalo en Bariloche: repudio por el video de un estudiante disfrazado de víctima de abuso

Un profundo malestar se desató en las redes sociales tras la difusión de un video grabado durante un viaje de egresados en Bariloche , donde un estudiante del IPET 267 de Bell Ville (Córdoba) se disfrazó simulando ser una mujer abusada .

En la grabación, que fue publicada en la cuenta de Instagram de la promoción, se puede ver al joven con un vestido rasgado , el cuerpo pintado con manchas rojas y la palabra “violada” escrita en la espalda. La secuencia termina con otro alumno que realiza gestos obscenos y risas de fondo, lo que generó una ola de repudio.

El contenido se viralizó rápidamente y desató una avalancha de críticas por la banalización de un hecho tan grave como la violencia sexual. Ante la magnitud del rechazo, los compañeros del curso emitieron un comunicado de disculpas, en el que reconocieron la gravedad del episodio pero intentaron desligar a la institución educativa.

“Somos conscientes de lo ocurrido y pedimos disculpas. Este hecho no representa los valores del colegio ni de nuestros acompañantes”, expresaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1978631739321856082&partner=&hide_thread=false Indignación en Bariloche por un alumno que se disfrazó de "mujer violada" para una fiesta. pic.twitter.com/pWQ6dTHuok — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 16, 2025

Fuerte repudio de la otra división

La situación provocó también el pronunciamiento del otro grupo del mismo colegio, que publicó un mensaje público para desmarcarse del accionar de sus pares y exigir sanciones.

“Nos sentimos conmocionados por la violencia de las imágenes. Esto no puede justificarse como ‘cosas de adolescentes’, porque muchos ya somos mayores de edad”, comienza el texto.

En su declaración, los estudiantes remarcaron que lo sucedido “forma parte de una forma de mirar el mundo que naturaliza las violencias” y lamentaron que la escuela haya quedado expuesta por el comportamiento de unos pocos.

“La mayoría no participamos ni viajamos a Bariloche. Nos duele que se juzgue a toda la promoción por un hecho que repudiamos profundamente”, expresaron.

Finalmente, pidieron que se investigue y sancione a los responsables, y manifestaron su apoyo a la comunidad educativa:

“Somos quienes creemos en una sociedad que aún llora por tantas víctimas de femicidios y violencias. No queremos ser parte del silencio”.