El truco antirrobo para bolsos que es viral en TikTok

Por ese motivo, la usuaria @fevashogar subió a su cuenta personal de TikTok un video con el descriptivo título de: “Tip antirrobo y decorativo para tu bolso”.

En la grabación, la mujer explica, paso a paso, de manera muy simple, cómo asegurar un bolso, mochila o cartera:

Conseguir un llavero y colocarlo en el bolso.

El llavero debe quedar sujeto a la parte en la que finaliza el cierre de la mochila, bolso o cartera.

Abrir el gancho y unirlo a la llave del cierre.

“Bonito y seguro”, expresó la usuaria al finalizar la explicación de su truco antirrobo que rápidamente se viralizó en TikTok.

Los cibernautas dejaron muchísimos mensajes, agradeciéndole a la mujer su consejo: “Buena idea”; “Muy bueno”; “Que buen tip”; “¡Wow! ¡Gracias!”; “Mira que yo tengo colgado siempre uno y no se me había ocurrido esto”; “Rápido y simple: así tendrían que ser todos los consejos de TikTok. ¡Gracias totales!”; “¡Uau, nunca se me había ocurrido!”; “Sos todo lo que está bien, amiga”; “Gracias por este tip, ahora podré sentirme más segura cuando salga a la calle”; “Sos grande”, “Gracias: nunca se me habría ocurrido si tu no me lo dices, maja”.