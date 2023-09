El nuevo cuento del tío: le robaron el sueldo y sacaron un préstamo millonario a su nombre

La mujer siguió el consejo del estafador y transfirió 275.000 pesos sin darse cuenta que acababa de cometer un error que le costaría muy caro.

Apenas unos minutos después, llamaron del banco a Alarcón y le dijeron que habían aprobado un préstamo de 2.300.000 pesos a su nombre por el que debería pagar más de 10 millones de pesos.

El CBU al que se envió el dinero del préstamo pertenece a José Andrés Vargas, Alias: seguridad.nx103. Su CUIT es 20-39680038-22.

Aterrorizada por lo ocurrido, Hilda fue de inmediato a la sede central del Banco, donde le comunicaron que era imposible revertir el proceso y debería hacerse cargo del préstamo.

La joven confesó: “ Estuve a punto de suicidarme, no lo hice por mi hija. No sé qué voy a hacer, de qué voy a vivir si a fin de mes el banco se descuenta todo mi sueldo , y, aun así, voy a quedar debiendo un poco, que seguramente se lo cobrará del salario universal de mi hija y me va a dejar sin sustento”.

Desesperada, Hilda agregó: “Todo lo que digo ya fue denunciado y pruebas tengo de la estafa que sufrí al transferir de mi cuenta sueldo el dinero hacia una tarjeta. Necesito la acción de la Justicia, urgente”.