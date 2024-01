El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña a la familia de Umma: "No están solos"

sEl reconocido actor Benjamín Vicuña manifestó su pesar ante el trágico asesinato de Umma , un hecho que conmovió a la sociedad argentina, por lo que el intérprete chileno no dejó pasar la oportunidad de expresar su conmoción a través de un mensaje donde pidió perdón y ofreció rezos por la niña, así como su apoyo a los padres de la víctima.

image.png

El custodio salía junto a su hija en el coche mientras su mujer cerraba el portón de la casas, cuando los ladrones les apuntaron con armas y el policía aceleró para escapar. Fue entonces que los homicidas dispararon y huyeron. Tras ello, Aguilera frenó su coche a 50 metros de su casa, se bajó y comenzó a socorrer a su hija. Las imágenes son dramáticas. Tras un llamado al 911, la nena fue llevada por el SAME al hospital Gandulfo: llegó 9.15 y los médicos lograron estabilizarla para luego derivarla en helicóptero al hospital Churruca. Allí falleció pasado el mediodía.

En medio de ese panorama, Vicuña, conocido por su trabajo en cine y televisión tanto en su país natal como en la Argentina, difundió un dibujo de El Principitoacompañado de un breve pero emotivo mensaje en el que decía: “Perdón, Umma. No tengo palabras, solo mi rezo”. En un gesto de solidaridad, agregó: “Abrazo a tu madre y a tu padre en medio de la tormenta. No están solos”. Aunque el actor no ofreció más detalles respecto a su publicación, su mensaje refleja el impacto que la noticia tuvo en la comunidad en general.

Vicuña suele mantener una postura reservada en cuanto a su vida personal y opiniones sobre hechos de actualidad, por lo que su pronunciamiento en este caso llamó la atención de sus casi tres millones de seguidores en Instagram, red social donde se compartió la imagen.

El primer detenido por el crimen de Umma está alojado en la comisaría 7ª de Lomas de Zamora. Hacia allí fue el fiscal del caso Pablo Rossi, de la UFI N°18 de Lomas de Zamora, mientras se realizaban allanamientos para dar con el resto de la banda. “Es un hecho tremendo”, dijo el funcionario judicial la noche del lunes.

Luego, Rossi confirmó a la prensa: “Hay un aprehendido. Hay evidencias suficientes inicialmente para entender que ha tenido participación en el hecho”. Y agregó: “Nuestra prioridad es encontrar a los autores del hecho... Tenemos muchas filmaciones y la investigación se basa en que hay cuatro personas que se distribuyeron las tareas, los cuatro han sido coautores”.

Lo cierto es que, tal como dijo el fiscal, las cámaras de seguridad fueron una de las claves del caso. Los videos de la cuadra de Villa Centenario donde ocurrió el ataque permitió obtener las imágenes de los dos sospechosos que se bajaron del Toyota Corolla para asaltar al custodio de Bullrich y que, en ese contexto, balearon a la nena: uno lleva remera negra y bermudas de jean y el otro, camisola blanca y gorra.

Con esas descripciones y revisando las cámaras dieron con ellos ocho minutos antes del ataque, a tan solo 10 cuadras de donde balearon a Umma: iban junto a otros dos sospechosos, que ahora se investiga si también estaban a bordo del Toyota Corolla negro. Esos cuatro sospechosos habían robado el coche en el que se movilizaban tres minutos antes del crimen de la nena.