El carnicero que revolucionó TikTok con "los secretos" del peceto

En ese punto, el joven pasó de las palabras a los hechos: “Te voy a enseñar cómo conservar el peceto. Agarramos una bolsa, la cortamos un poco, abrimos los costados y enganchamos el peceto en el medio”.

Ahí, Adrián empezó a girar el peceto “como un caramelo” y aseguró que puede hacerse lo mismo con un matambre.

Una vez bien envuelto el peceto, se tiene que hacer un nudo en las puntas.

“Así, a fin de año la carne te llega fresca como la compraste”, sostuvo el carnicero, y cerró recomendando: “Si tenés la posibilidad de comprarte un peceto o un matambre, comprátelo ahora y asegurate uno para las fiestas porque a fin de año no sabemos lo que va a valer”.

La publicación se volvió viral en TikTok, donde recibió más de un millón de reproducciones en pocos días y toda clase de comentarios: “Solo me faltan dos cosas: 1, el peceto; 2 un cuchillo con filo”; “Seee, ya tengo el peceto y un matambre, no me va a ganar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para las fiestas”; “Muy valioso tu aporte y consejos, Adrián. Muchas gracias”; “¡Gracias! Hoy voy a ir a comprar uno para guardarlo. La verdad no lo había pensado. Guardo el video”; “Me dieron unas ganas de ir a comprar carne: no tengo ni un peso, pero al menos voy a preguntar los precios”.