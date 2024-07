Caso Loan: los aterradores dibujos de la sobrinita del niño que apuntan contra un hombre

La niña realizó estos dibujos la noche anterior, lo que llevó a su madre y a las autoridades a analizarlos con detenimiento para intentar descifrar qué podría estar comunicando la menor sobre el trágico evento. Es importante recordar que la niña estaba con Loan en el momento de su desaparición durante una salida al naranjal hace más de un mes, lo que da un peso significativo a sus dibujos.

En paralelo a estos inquietantes descubrimientos, la investigación ha tenido un giro significativo con la liberación del ex policía Francisco Méndez. Méndez había sido detenido como sospechoso en el caso, pero la justicia decidió liberarlo recientemente. La jueza a cargo argumentó su decisión señalando una "falta de mérito", indicando que no había suficientes elementos que implicaran a Méndez en la desaparición de Loan, aunque tampoco se lo ha desvinculado completamente del caso.

Tras su liberación, Méndez hizo declaraciones expresando su sorpresa y confusión por la detención. "Me agarraron de sorpresa, no entendía para nada. Yo fui colaborador de la Justicia porque me presenté en forma voluntaria en la fiscalía a declarar. Me presenté como voluntario porque no me gustó lo que estaban haciendo", comentó Méndez, dejando claro su disposición a cooperar con las autoridades.

