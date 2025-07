Brutal entradera al suegro de un campeón del mundo: le gatillaron en la cabeza y se tirotearon con la policía

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en una casa ubicada sobre la calle Eva Perón. Occhiuzzi cenaba con su pareja y dos hijos cuando cuatro individuos armados ingresaron por la fuerza. “Me pusieron un revólver en la cabeza y me encerraron en una habitación. Me decían que si no les daba dinero iban a matar a mis hijos delante mío”, relató más tarde.