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Preocupación

"Alguien me sacó a mi hija": el desesperado pedido de la mamá de la nena que desapareció en Córdoba

Esmeralda Pereyra López, de 2 años, fue vista por última vez en Cosquín. Familiares y vecinos participan de un operativo urgente para dar con su paradero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras la desaparición en Córdoba de Esmeralda Pereyra López, una nena de dos años, su mamá, Tania López, expresó en una entrevista con TN la angustia que atraviesa. “Alguien me sacó a mi hija”, afirmó.

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La nena fue vista por última vez este miércoles a la tarde en su vivienda, en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín. Las autoridades activaron la Alerta Sofía, un sistema de emergencia para localizar a menores en extremo peligro.

La madre explicó que ella y la nena viven en la casa de sus padres, en pleno descampado, mientras que descartó la creencia de que Esmeralda hubiera sufrido un accidente por falta de vigilancia. “Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo”, manifestó.

“La verdad es que no sé qué pasó con mi hija. No sé, para mí se la han llevado”, expresó Tania.

Además, relató cómo fue el dramático momento en el que se dio cuenta de que la nena no estaba: “Empecé a desesperarme, a gritar a los vecinos que me ayudaran, que me ayudaran a buscarla porque no la encontraba. Llorando, suplicándole a todos”.

En la comunidad apuntaron contra un circo que funcionaba a pocas cuadras. Sobre este dato, la mamá de Esmeralda explicó que su hija desapareció a las 14:30, y dos horas más tarde, se desarmó la carpa donde se realizaba el espectáculo, lo que incrementó las sospechas del círculo familiar.

“Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo, pero yo no puedo hacer nada. La policía me dice que ya están ahí investigando pero que no vieron nada sospechoso, pero a mí me gustaría ir y verlo yo también”, comentó.

La mujer también explicó que a pesar de sus esfuerzos por intervenir y colaborar en la búsqueda, las autoridades le pidieron que permanezca en su casa. “Me dijeron que me quede tranquila, que me relaje, que ellos están haciendo su trabajo”.

Finalmente, en medio de la desesperación, Tania se quebró y expresó unas dolorosas palabras: “Yo soy una mujer que labura por mis hijos y busco lo mejor siempre para los dos. Que me pase esto es muy injusto. Yo lo único que quiero es a mi hija. Nada más, quiero a mi hija”.

En la zona se está desarrollando un intenso operativo de búsqueda, con rastrillajes terrestres en colaboración con unidades caninas y uso de drones. Además, las autoridades dispusieron la Alerta Sofía a nivel nacional.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, la menor mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y viste un body gris.

Fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su casa, ubicada en el barrio San José Obrero. Ante cualquier dato sobre su paradero, se solicita la urgente comunicación con la Línea 134.

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