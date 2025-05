Prohíben en Rusia las series y películas donde las mujeres antepongan sus carreras a tener hijos

El Kremlin ha implementado una serie de políticas para fomentar la natalidad, desde incentivos económicos hasta restricciones en los derechos reproductivos. Las autoridades han ofrecido cheques familiares y largas bajas maternas, mientras que algunas regiones han comenzado a otorgar pagos a estudiantes embarazadas. Sin embargo, estas medidas han sido acompañadas por un endurecimiento de las restricciones al aborto y la persecución de grupos que se consideran una amenaza para la natalidad, como las minorías LGTB y los grupos feministas.

El Ministerio de Cultura ha tomado un paso más al prohibir series y películas que presenten a mujeres priorizando sus carreras sobre la maternidad. Aunque se ha especulado que series como House of Cards, Sexo en Nueva York y Juego de Tronos podrían ser censuradas, el organismo regulador ruso, Roskomnadzor, ha aclarado que no planea bloquear estas obras en particular. No obstante, la censura cultural refleja un esfuerzo más amplio del gobierno por promover lo que denomina “valores tradicionales”.

La situación demográfica se ha visto agravada por la guerra en Ucrania, que ha incrementado la mortalidad y ha llevado a una disminución de la población. Según Rosstat, el año pasado la población rusa disminuyó en casi 600.000 personas, un 20% más que en 2023. La brecha entre nacimientos y muertes sigue ampliándose, con un aumento del 3,3% en las muertes y una disminución del 3,4% en los nacimientos.

El presidente Vladímir Putin ha intentado abordar la crisis demográfica desde 2008, lanzando campañas para fomentar familias numerosas. A pesar de estos esfuerzos, la mortalidad ha superado los nacimientos en 3,4 millones de personas en los últimos años, exacerbada por la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania. En un intento por revertir esta tendencia, Putin ha firmado un decreto para “preservar la población” hasta 2036, aunque las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado detener el declive demográfico.La combinación de incentivos y restricciones refleja la estrategia del gobierno ruso para enfrentar la crisis de natalidad. Sin embargo, las críticas internas y externas sugieren que estas políticas podrían no ser suficientes para revertir la tendencia a largo plazo. La censura cultural y las restricciones a los derechos reproductivos han generado controversia, mientras que la falta de transparencia en los datos demográficos ha suscitado preocupaciones sobre la verdadera magnitud del problema.

