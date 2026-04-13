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Parlamento

El mileismo insiste con la "red de desinformación rusa"

Legisladores libertarios presentaron un proyecto de ley, acusando "desestabilización".

Por Agencia NA
Mercedes Llano, la diputada mileista autora del proyecto

Mercedes Llano, la diputada mileista autora del proyecto

La diputada nacional de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó hoy un proyecto de declaración para expresar su “más enérgico repudio a las maniobras de desinformación detectadas en el país” supuestamente orquestadas por la Rusia con fines de "desestabilización" al Gobierno.

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Según la gestión de Javier Milei, esta red de “desinformación” opera a través del financiamiento de “noticias falsas y la creación de perfiles periodísticos artificiales con fines de desestabilización institucional”.

La iniciativa de la mendocina libertaria advierte sobre “la existencia de una red sofisticada de injerencia extranjera que habría operado en territorio argentino en los últimos meses, mediante la publicación de contenidos falsos en medios digitales locales y la utilización de identidades ficticias generadas con inteligencia artificial para influir en la opinión pública”.

Producto de esta denuncia, el Gobierno decidió retirar preventivamente las acreditaciones a determinados medios que cubren cotidianamente la actividad de la Casa Rosada.

En los fundamentos del proyecto, Llano subraya que "estas acciones buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas y distorsionar el debate público, atentando contra la soberanía informativa de la Argentina".

“Los abusos de la libertad se combaten con más libertad. Este proyecto busca ejercer el derecho de defensa institucional, refutando estas maniobras de desestabilización y reafirmando nuestro compromiso con la verdad y la transparencia informativa”, sostuvo la diputada.

Asimismo, la legisladora remarcó la importancia de “fortalecer el periodismo independiente” y advirtió sobre “los riesgos de un ecosistema mediático vulnerable, donde la dependencia de la pauta oficial puede facilitar la penetración de intereses externos”.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los diputados de La Libertad Avanza Patricia Holzman, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Bárbara Andreussi, Romina Diez, Adrián Brizuela, Gabriela Flores, César Treffinger, Laura Soldano, Rosario Goitia, Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Gladys Humenuk y Eliana Bruno.

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