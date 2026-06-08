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Libertad de expresión

El embajador británico en Argentina cuestionó los ataques a la prensa

El diplomático realizó duras declaraciones en oportunidades de conmemorarse el Día del Periodista.

Por Agencia NA
El embajador David Cairns

El embajador David Cairns

El embajador del Reino Unido en la Argentina, David Cairns, saludó este lunes a los periodistas en su día y afirmó que es “inaceptable” el “hostigamiento” a la prensa.

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En el marco de una celebración organizada en la sede diplomática ubicada Avenida General Gelly y Obes al 2300, Cairns destacó que el periodismo libre es clave para una “democracia sana y funcional”.

“El hostigamiento a los periodistas es inaceptable e incompatible con una democracia sana y funcional”, enfatizó el representante diplomático en un mensaje brindado durante una recepción por el Día del Periodista, que se conmemoró este domingo.

El evento fue organizado en conjunto con la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz, que también estuvo presente en el encuentro.

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