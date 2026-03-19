El Dibu Martínez la rompió, y el Aston Villa ya está en cuartos de la Europa League

El Aston Villa del arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez se impuso por 2-0 al Lille francés, y 3-0 en el resultado global, en el partido de vuelta que disputaron hoy, en el estadio Villa Park, por los octavos de final de la UEFA Europa League.

El primer gol del partido fue convertido por el mediocampista John McGinn, a los ocho minutos de la segunda parte tras una intervención sensacional del Dibu Martínez, mientras que el delantero Leon Bailey sentenció el triunfo a los 39 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2034742358361731309&partner=&hide_thread=false ATAJADA Y PASE LARGO TOP DE DIBU MARTÍNEZ PARA EL GOL DEL ASTON VILLA.



Salió corriendo a festejarlo. pic.twitter.com/srFgKsdBp7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 19, 2026 Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador español Unai Emery se quedó con la clasificación a cuartos de final y deberá medirse con el vencedor en una serie de italianos que enfrenta a la Roma con el Bologna.

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