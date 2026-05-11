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Cruce

El 10 de un grande del fútbol argentino respondió a quienes lo acusaron de "ir para atrás"

El jugador tuvo un pobre rendimiento contra su ex cuadro, y los hinchas lo cuestionaron duramente.

Por Agencia NA
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El mediocampista de Independiente, Ignacio Malcorra, publicó en sus redes sociales un descargo ante las fuertes acusaciones de los hinchas del ´Rojo´ de haber “ido para atrás” ante Rosario Central, club del cual es ídolo, en lo que fue la eliminación del equipo de Avellaneda del Torneo Apertura.

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Independiente perdió 3-1 con Rosario Central, este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, y quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura.

El ´Rojo´ lo había empezado ganando a los 36 minutos con el gol del paraguayo Gabriel Ávalos pero a los 47 lo empató Ángel Di María. En la mitad de un segundo tiempo parejo y tensionado como esta instancia definitoria lo ameritaba, el mediocampista Malcorra quedó solo ante el arquero Jeremías Ledesma, con la posibilidad de definir o de tocar al medio para Ávalos, pero remate mansamente a las manos de Ledesma y desperdició lo que hubiese sido el 2-1 de Independiente en el partido.

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Ante esto, y sumado a su muy flojo rendimiento durante el encuentro, Malcorra fue foco de críticas de los hinchas de Independiente que lo acusaron de haber “ido para atrás” debido a su condición de ídolo en Rosario Central, equipo del cual se fue en enero de este año con dos títulos y goles en clásicos ante Newell´s y que lo homenajeó en la previa del partido entregándole una camiseta con el dorsal 10 y su apellido, ante la ovación y el aplauso de todo el estadio Gigante de Arroyito.

En su Instagram, el mediocampista realizó un descargo ante estas críticas y afirmó: “Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran… pero de ir para atrás nunca. En mi cabeza siempre estuvo el paso a Gaby. Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era para arrancarle la cabeza al arquero”.

“Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo… perdón por el resultado y no poder seguir avanzando” concluyó el mediocampista que solo marcó un gol en este semestre con la camiseta de Independiente.

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