Qué pasará con las clases en San Juan los días que juegue la Selección por el Mundial

Al respecto, la secretaria de Educación, Ana Sánchez, explicó a Diario de Cuyo que el PRT se adelantó debido al feriado puente del 8 y 9 de diciembre y todos los alumnos, incluso los que no tengan que rendir los recuperatorios, terminarán las clases el 30 de noviembre. Por otro lado, informó que durante la última semana no se dictarán contenidos nuevos, sino que se trabajará con repaso de contenidos y clases de apoyos en la previa del PRT. En cuanto los alumnos que no deban rendir, tendrán clases normales.

Es por eso que, si bien no se desarrollarán nuevos contenidos, a los alumnos que falten durante el Mundial o los días que juegue la Selección Argentina se les computará la falta.

Respecto a los alumnos de primaria, también deberán asistir a clases normalmente dado que la finalización del cursado obligatorio es el 7 de diciembre.