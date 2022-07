Cuáles son las 24 escuelas donde inicia la jornada extendida

La funcionaria indicó que "en la primera semana de regreso nos vamos a reunir con ellos para ir focalizando y elaborando el proyecto, ya con las visitas se recogieron las inquietudes y se hizo un diagnóstico, de manera de poder trazar una línea de base para poder hacer la evaluación luego. Es importante saber el punto de partida para optimizar los aprendizajes", explicó García.

También la secretaria de Educación confirmó que a la par de este lanzamiento, "seguimos viendo qué escuelas se suman a la extensión" y que ya se está armando el cronograma. Es que son alrededor de 100 las que esperan tener trabajando con esta nueva modalidad este año, siempre comenzando con las de departamentos alejados, ya que allí presentan menos complicaciones para continuar con las clases, por ejemplo, en instituciones que no cuentan con doble turno.

escuelas2.jpg Trincado detalló a los educadores la metodología para implementar la extensión horaria, que se inicia en 34 escuelas.

"La implementación empieza la semana que viene con orientaciones para empezar el proyecto. Se han dado pautas de abordaje, se hace un árbol de problemas para poder definir objetivos y estrategias, ellos ya vienen trabajando con Libros para Aprender, en Matemáticas y Lengua para profundizar en un proyecto específico", explicó la funcionaria.

Respecto de la situación de los docentes, García destacó que "no hay objeciones" y "está todo acordado", porque en la paritaria de principios de julio se debatió e incorporó el pago de la jornada extendida.

Por otro lado, informó que no esta previsto la incorporación del comedor en estas escuelas de la experiencia piloto, ya que se espera que se dé clases de 8 a 13 horas. Además, aclaró, a los comedores no los maneja el Ministerio de Educación sino Desarrollo Humano y habría que coordinar, a la vez de analizar si las escuelas tienen infraestructura suficiente. Sí se analizarán estrategias posibles de alimentación a futuro, pero advirtió que la extensión de jornada no es lo mismo que transformar a jornada completa.

En esta primera etapa son 24 las escuelas a iniciar el proceso y ya están identificadas las próximas, donde hay que hacer una visita en terreno, añadió García.

Tiempo de San Juan accedió en exclusiva a la lista oficial completa de las escuelas donde empiezan a aplicar la hora extra, que se publican a continuación.

Estas son las escuelas donde se inicia la hora extra en San Juan

Pocito - 25 de Mayo - Calingasta

- Maestro Argentino (Pocito)

- María Curie (25 de Mayo)

- 12 de octubre (Calingasta)

Caucete

- Estanislao del Campo

- República Argentina

- Dra. Leticia de Sormani

Valle Fértil

- De la Patria

- Fragata Presidente Sarmiento

- Bethsabé Pelliza de Espinosa

- Armada Argentina

- Albergue Hernando de Magallanes

-Albergue Marcos J. Gómez Narvaez

Jáchal

- Agustín Gómez

- Antenor Flores Vidal

- José Mármol

- Juan Martin De Pueyrredón

- Monseñor Tomás Cruz

- Pbro. Patricio López del Campo

- Cap. Fragata Hipólito Buchardo

- Lorenzo Luzuriaga

Iglesia

- Presidente Mitre

- Juan José Vértiz

- Yapeyú

- Albergue Miguel Cane